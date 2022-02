Vodafone: UHD-fähige GigaTV Cable Box 2 ab sofort in allen Tarifen

Anzeige

Die im vergangenen Frühjahr von Vodafone gelaunchte GigaTV Cable Box 2 ist ab heute bundesweit nun in allen TV-Tarifen verfügbar.

Vodafones Flaggschiff für den TV-Empfang via Kabel, die GigaTV Cable Box 2, ist ab heute nun auch bundesweit in allen Kabel-TV-Tarifen erhältlich. Bisher war die Set-Top-Box in einigen Bundesländern nur in den Premium-Tarifen für Neukunden erhältlich. Der Launch des Gerätes war im März 2021.

So sieht das gute Stück aus: die Vodafone GigaTV Cable Box 2; Bild: Vodafone

Die Box kann TV-Inhalte auch in UHD auf kompatible TV-Geräte übertragen und bietet zahlreiche Komfortfunktionen. Dazu gehören persönliche Programm-Empfehlungen, eine anbieterübergreifende Suche, das gleichzeitige Aufnehmen von bis zu vier Sendungen sowie eine moderne Sprachsteuerung. Features wie Replay und Timeshift für zeitunabhängiges Fernsehen gehören ebenso zum Funktionsumfang wie der Zugang zur Videothek, den Mediatheken der TV-Anbieter und zu populären Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN, dass es via Vodafone aktuell zum Schleuderpreis via Vodafone gibt.

Das Gerät wird dabei mit einer abnehmbaren Festplatte mit einem Speichervolumen von einem Terrabyte geliefert. Damit sind bis zu 600 Stunden Aufnahmen in HD-Qualität möglich. Eine mobile App unter dem Namen GigaTV Mobile für den mobilen Fernsehkonsum auf Smartphone oder Tablet rundet zudem das Angebot ab.

