90s90s Radio: Porträt des neuen Senders im 2. DAB+ Bundesmux

Regiocast hat den bisher von Sportradio Deutschland auf dem sogenannten 2. DAB+ Bundesmux betriebenen Programmplatz übernommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das bisherige Angebot wird von 90s90s Radio abgelöst.

90s90s Radio ist nach eigenen Angaben die digitale Audiomarke für den coolen Sound der 90er. Beim Stichproben-artigen Test-Einschalten des Senders läuft dann auch wenig überraschend die Gruppe E-Rotic mit dem Lied „Max don’t have Sex with your Ex“ aus dem Jahr 1994. Vielmehr kann man gar nicht den Nagel auf den Kopf treffen.

90s90s Radio – der Name ist Programm

Seit dem Start im Jahr 2016 ist 90s90s für alle da, die die Musik der 90er lieben und im hier und heute neu entdecken wollen: Von 90s House über Rock bis hin zu Boygroups.

Der Sender ergänzt das bereits vorhandene nationale DAB+ Portfolio der Regiocast mit Marken wie Radio Bob! Deutschlands Rockradio, 80s80s Radio und Sunshine Live.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

Bildquelle: df-logo-90s90s: Regiocast