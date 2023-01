DAB+: Neuer Sender auf 2. Bundesmux – Sportradio-Nachfolger gefunden

Anzeige

Den Platz vom zum Jahreswechsel eingestellten Sportradio Deutschland auf dem 2. DAB+-Bundesmux nimmt nun einer 90er-Jahre-Sender ein. DIGITAL FERNSEHEN berichtete über das Aus des Senders und den dadurch frei werdenden Slot.

Der Jahreswechsel bringt den Hörerinnen und Hörern des sogenannten 2. DAB+ Bundesmux ein neues Radioprogramm: Mit „90s90s“ startet ein Sender für Menschen, die die Musik der 90er lieben, von 90s House über Rock bis hin zu Boygroups. 90s90s nimmt den bisherigen Sendeplatz von Sportradio Deutschland ein. Der nahtlose Übergang ist nach Ansicht von Antenne Deutschland ein weiterer Beweis für die hohe Attraktivität von bundesweiten DAB+-Programmplätzen.

90s90s füllt Sportradio-Lücke

„Seit dem Start im Oktober 2020 ist die Attraktivität unserer nationalen DAB+ Plattform mit einer technischen Reichweite von etwa 70 Millionen Hörerinnen und Hörern stetig gestiegen, alle Programmplatze sind seit Monaten belegt, weitere Interessenten befinden sich auf einer Warteliste“, sagt Mirko Drenger, CEO des Plattformbetreibers Antenne Deutschland. Und er ergänzt: „Diese Entwicklung entspricht dem positiven Trend von DAB+ als Radioempfangsweg auch auf lokaler, regionaler und landesweiter Ebene. Begleitend zur DAB+ Programmverbreitung unterstützen wir Werbetreibende in diesem wachsenden Markt mit innovativen Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden“.

Folgende 16 private Sender sind derzeit im 2. nationalen DAB+-Programmpaket enthalten:

80s80s

NEU: 90s90s

90s90s Absolut Bella

Absolut Germany

Absolut Hot

Absolut Oldie

Absolut Top

AidaRadio

Antenne Bayern

Beats Radio

Brillux Radio

dpd Driversradio

Nostalgie

Rock Antenne

RTL Radio

Toggo Radio

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel über den 90s90s-Schwestersender von 80s80s, der bereits seit einiger Zeit auf on air ist.

Quelle: Antenne Deutschland

