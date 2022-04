DAB+: Bis zu 16 neue Sender jetzt in Hamburg empfangbar

Anzeige

Ab dem 14. April sollen sich DAB+ Hörerinnen und Hörer in Hamburg und den angrenzenden Regionen auf bis zu 16 neue Radioprogramme freuen können.

Die Zahl der in Hamburg empfangbaren DAB+ Programme soll sich damit auf etwa 65 erhöhen, teilte Media Broadcast am Dienstag mit. Bundesweit sei erstmals im neuen DAB+ Programmpaket ein Sendeplatz für ein temporäres Event-Radio reserviert. Parallel zur Einschaltung des neuen Programmensembles im Kanal 12C will Media Broadcast zudem die Sendeleistung des bestehenden Privatradioangebotes im Kanal 10D mit 16 attraktiven Programmen erhöhen. Damit sollen sich die Empfangsmöglichkeiten insbesondere in den an Hamburg angrenzenden Gebieten nochmals deutlich verbessern.

Neue private DAB+ Programme in Hamburg ab dem 14. April 2022:

89.0 RTL (Funkhaus Halle GmbH & Co KG)

(Funkhaus Halle GmbH & Co KG) bigFM (bigFM Programmproduktionsgesellschaft S.W. GmbH)

(bigFM Programmproduktionsgesellschaft S.W. GmbH) ByteFM (ByteFM GmbH)

(ByteFM GmbH) J AM FM (Skyline Medien GmbH)

(Skyline Medien GmbH) nice (NICE Broadcast & Media GmbH)

(NICE Broadcast & Media GmbH) Ostseewelle (Privatradio Landeswelle Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co. KG)

(Privatradio Landeswelle Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co. KG) Radio Bollerwagen (ffn-mediengruppe / Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG)

(ffn-mediengruppe / Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG) Radio Nordseewelle (Radio Nordseewelle GmbH & Co. KG)

(Radio Nordseewelle GmbH & Co. KG) Radio Lübeck 88,5 (Radio Lübeck Lokalfunk GmbH & Co. KG)

(Radio Lübeck Lokalfunk GmbH & Co. KG) Radio Paradiso (Evangelischer Presseverband Norddeutschland GmbH)

(Evangelischer Presseverband Norddeutschland GmbH) Radio TEDDY (Radio TEDDY GmbH & Co. KG)

(Radio TEDDY GmbH & Co. KG) Temporäres Event-Radio, zum Beispiel für den Hafengeburtstag oder das Reeperbahn Festival



Die sukzessive Aufschaltung der vier nachfolgend aufgeführten Programme soll in den kommenden Monaten erfolgen:

HarbourTownRadio (HarbourTown Media GmbH)

(HarbourTown Media GmbH) lounge plus (radioB2 GmbH)

(radioB2 GmbH) pure fm (Funkhaus Oderturm GmbH)

(Funkhaus Oderturm GmbH) Ein neues Programm der Regiocast GmbH



Die Aussendung der beiden privaten DAB+ Programmpakete erfolgt über den Heinrich-Hertz-Turm in Hamburg, die Empfangsgebiete erstrecken sich bis in die angrenzenden Landkreise. Voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2022 wird Media Broadcast den DAB+ Empfang auch im Elbtunnel ermöglichen.

Text: Media Broadcast/ Redaktion: JN