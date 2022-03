DAB+: Nächster neuer, bundesweiter Sender im Anmarsch

Anzeige

Erst vor kurzem wurde mit Brillux Radio ein neuer, bundesweiter DAB+-Sender angekündigt. Aus Bayern folgt nun gleich noch einer.

Bisher ist lediglich bekannt, dass es am kommenden Donnerstag bei der nächsten Sitzung des Hörfunkausschusses der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) um die Zulassung eines neuen Programms gehen wird.

BLM entscheidet am Donnerstag über Zulassung

Ein neuer DAB+-Sender namens Absolut Germany wird dann verhandelt. Dahinter steckt Absolut Radio aus Regensburg. Da Unternehmen betreibt schon mehrere bundesweite Digitalradio-Programme auf dem zweiten nationalen DAB+-Multiplex von Antenne Deutschland.

Neuer DAB+-Sender aus dem Hause Absolut Radio

Hier stellt sich nun die Frage, ob ein bereits im Sendebetrieb befindliches Programm um konzipiert werden soll, oder ob es sich um einen zusätzlichen Sender handelt. Grundsätzlich sind erst 15 der 16 Senderplätze auf dem bundesweiten Privatradio-Multiplex belegt. Sollte Absolut Germany anstreben den letzten freien Platz einzunehmen, könnte es zu einer Konfrontation mit dem eingangs erwähnten Brillux Radio kommen.

Brillux Radio vs. Absolut Germany?

Um bundesweit on air zu gehen, wie es das ausdrückliche Ziel des neuen Senders für Handwerker ist, bleibt nur noch ebendieser 16. Slot auf im DAB+-Bouquet von Antenne Deutschland. Anders als Absolut Radio ist man neu auf dem Gebiet und verfügt daher über keine hin und her verschiebbare Masse an anderen Programmen.

So oder so steht höchstwahrscheinlich eine interessante Woche in Sachen DAB+ bevor.

