DAB Plus: 1 Jahr Privatradio-Bundesmux – ein Sendeplatz noch frei

Anzeige

Die zweite nationale DAB-Plus-Plattform feiert ihren ersten Geburtstag: Seit dem 5. Oktober 2020 ist das Angebot von Plattformbetreiber Antenne Deutschland on Air (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Inzwischen sind 15 der bis zu 16 neuen, privaten Hörfunkangebote bundesweit zu empfangen, darunter bekannte Radiomarken aber auch attraktive neue Formate. Eine Übersicht über alle national ausgestrahlten DAB-Plus-Radioprogramme findet sich außerdem hier.

Neu auf Sendung: Aida Radio

Pünktlich zum ersten Geburtstag der Plattform ist zudem mit Aida Radio ein weiteres Hörfunkprogramm im Bouquet gestartet. In Kooperation mit Antenne Deutschland setzt der neue Anbieter dabei auf Leichtigkeit und Feel-Good und vergrößert damit die Programmvielfalt auf dem digitalen Radiomarkt (DF-Bericht vom Vortag).

83 Prozent Abdeckung

In der inzwischen abgeschlossenen ersten Ausbaustufe werden aktuell rund 67 Millionen Menschen in Deutschland erreicht. Das entspricht zudem einer Abdeckung von 83 Prozent. Bis zu 29 Sender können daher zusammen mit den Programmen der ersten DAB-Plus-Plattform in weiten Teilen Deutschlands empfangen werden.

Regionale und lokale DAB-Plus-Programme in den Bundesländern werten das Angebot weiter auf. In manchen Ballungsräumen ist aufgrund der zweiten, bundesweiten Plattform die Anzahl der verfügbaren Digitalradiosender sogar auf über 80 gestiegen.

Alle 15 DAB-Plus-Programme auf dem Privatradio Bundesmux im Überblick:

Sportradio Deutschland

Femotion Radio

dpd Driver’s Radio

Antenne Bayern

RTL Radio – Deutschlands Hitradio

Toggo Radio

Rock Antenne

80s80s

Nostalgie

Beats Radio

Absolut Hot

Absolut Top

AIDAradio

Absolut Bella

Absolut Oldie Classics

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland