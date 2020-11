DAB Plus: Verbesserter Empfang für private Digitalradio-Programme

Anzeige

Für den zweiten bundesweiten DAB Plus Multiplex nimmt Media Broadcast derzeit neue Senderstandorte in Betrieb. Anfang 2021 werden mindestens zwei weitere folgen.

Erst kürzlich teilte Media Broadcast mit, das Sendernetz des ersten Bundesmux auszubauen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auch für die zweite nationale DAB Plus Plattform kommen in den nächsten Wochen fünf neue Standorte hinzu.

Konkret geht es um die Standorte Bamberg und Ochsenkopf in Bayern, Bornberg und Trier in Rheinland-Pfalz und Aalen in Baden-Württemberg. Mit der Inbetriebnahme dieser fünf Sender soll der Ausbau für 2020 abgeschlossen werden. Rund 67 Millionen Hörer – also 83 Prozent der Bevölkerung – werden dann über das Sendernetz die Programme des zweiten Bundesmux mobil empfangen können. Ein Empfangscheck für die eigene Region kann auf der Homepage von Antenne Deutschland vorgenommen werden.

Übersicht der fünf geplanten Einschaltungen:

Ochsenkopf (Bayern): Kanal 5D – 17. November 2020

Kanal 5D – 17. November 2020 Bamberg (Bayern): Kanal 5D – 49. KW 2020

Kanal 5D – 49. KW 2020 Aalen (Baden-Württemberg): Kanal 9B – 49. KW 2020

Kanal 9B – 49. KW 2020 Trier (Rheinland-Pfalz): Kanal 9B – 9. Dezember 2020

Kanal 9B – 9. Dezember 2020 Bornberg (Rheinland-Pfalz): Kanal 9B – 9. Dezember 2020

In den kommenden Jahren soll das Netz bei steigender DAB Plus-Nutzung dann weiter ausgebaut werden. Bis Mitte 2021 sollen 71 Standorte im zweiten DAB Plus Multiplex bestehen. Als nächstes folgen Molbergen und Schwerin voraussichtlich im Januar, respektive April 2021.