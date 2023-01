DAB+: Sender-Aufschaltungen und Frequenzwechsel im Januar 2023

Anzeige

Januar-Update 2023: Um von den aktuellen Aufschaltungen im DAB+-Netz zu profitieren, empfiehlt es sich einen Sendersuchlauf durchzuführen.

DAB+ bundesweit

Das Programm 90s90s Radio übernimmt den Sendeplatz von Sportradio Deutschland im zweiten nationalen Programmensemble (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

In der Mitte

In Berlin sind ab sofort Die Maus und BR Heimat über DAB+ zu empfangen (Kanal 7D). Im Kanal 7B sendet jetzt auch Radio Holiday.

Im Süden

In Rheinland Pfalz verbessert sich der DAB+ Empfang durch den neuen Senderstandort Palzem im Dreiländereck an der Obermosel. Am süd-östlichen Bodensee verbessert sich der Digitalradioempfang derweil dank der neuen Sendeanlage Pfänder.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

