DAB+ Sendernetz wird zu Juni großflächig erweitert

Antenne Deutschland baut das Sendernetz des 2. nationalen DAB+ Multiplexes zum Juni aus. Durch die Inbetriebnahme ist etwa der Empfang auf Autobahnen fast flächendeckend gegeben.

Das Sendernetz der 2. nationalen Digitalradio-Plattform wächst weiter und erhält am 1. Juni 2024 acht neue Senderstandorte in sechs Bundesländern. Ab Juli 2024 kommt noch ein weiterer Standort in Bayern hinzu. Mit diesem Ausbau erweitert Antenne Deutschland, Betreiberin der 2. nationalen DAB+ Plattform, gemeinsam mit den privaten Programmanbietern der Plattform, ihr Netz auf 91 Standorte im gesamten Bundesgebiet.

Durch die Inbetriebnahme der neun Senderstandorte können laut Mitteilung etwa 59 Millionen Einwohner in Deutschland die Programme zuhause empfangen. Das entspricht über 70 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenversorgung für den mobilen Empfang steigt auf 82 Prozent an und versorgt mehr als 73 Millionen Menschen unterwegs. Entlang der Autobahnen liegt der mobile Empfang dann mit über 11.000 Kilometern bei über 92 Prozent.

„Mit dem Ausbau in diesem Jahr schließen wir weitere Versorgungslücken und decken im Outdoor-Empfang rund 90 % der Deutschen Bevölkerung ab“, sagt Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutschland. „Dreieinhalb Jahre nach dem Start der zweiten nationalen DAB+ Plattform ist das ein großer Erfolg, auf den wir weiter aufbauen werden. Ziel ist es, die Hörerinnen und Hörer überall zu erreichen und ihnen die bestmögliche Auswahl und Vielfalt an Programmen zu bieten.“

Diese DAB+ Senderstandorte gehen am 1. Juni 2024 in Betrieb:

Senderstandort Kanal Bundesland Empfangsregion Hardberg 9B HE Kreis Bergstraße Herscheid 9B NW Märkischer Kreis, A45 Kulpenberg 5D TH Kyffhäuserkreis, A38, B85 Landshut 12D BY Kreis Landshut, A92 Lüneburg 5D NI Kreis Lüneburg, B4, B209, B216 Passau Dommelstadl 12D BY Kreis Passau, A3 Visselhövede 5D NI Kreis Rotenburg, B440 Wittenberg 5D ST Kreis Wittenberg, B187

Dieser Senderstandort wird voraussichtlich ab Juli 2024 in Betrieb gehen:

Senderstandort Kanal Bundesland Empfangsregion Kreuzberg 5D BY Kreis Rhön-Grabfeld, B279

Private Sender im 2. DAB+ Bundesmux – Überblick:

80s80s

90s90s

Absolut BELLA

Absolut Germany

Absolut HOT

Absolut OLDIE

Absolut TOP

AIDAradio

Beats Radio

Brillux Radio

DRIVERSRADIO

NOSTALGIE

Oldie Antenne

ROCK ANTENNE

RTL RADIO

TOGGO Radio