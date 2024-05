DAB+ Update Mai 2024: Sender-Aufschaltungen und neue Namen

Update Mai 2024: Das Digitalradio-Angebot wächst kontinuierlich weiter um neue Sender. Um von den aktuellen DAB+ Aufschaltungen zu profitieren, empfiehlt sich ein Sender-Suchlauf. Die neuen Aufschaltungen im Überblick:

In Hamburg ist ab sofort Radio Bob! Rockt Schleswig-Holstein via DAB+ (Kanal 10D) zu empfangen. In Mecklenburg-Vorpommern hat der NDR den Sendebetrieb am Senderstandort Karenz in Betrieb genommen, in Niedersachsen am Standort Hesslingen.

DAB+: Sender-Neuigkeiten im Norden und im Süden

In Baden-Württemberg firmiert SWR 3 ab sofort unter dem Namen SWR Kultur und Radio Regenbogen 2 hat sich in Rock FM umbenannt.

Foto: Audiotainment Suedwest

Im Saarland steht ab sofort RPR1 – Das Original via DAB+ zum Empfang bereit. Außerdem wurde im kleinsten Flächenland der Republik der Senderstandort Merzig/Merchingen aufgeschaltet.

In Bayern wurde der neue Senderstandort Balderschwang/Oberberg eingeweiht und verbessert so den DAB+ Empfang im Allgäu.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

Hinweis: Bei den Verlinkungen unterm Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.