DAB+ Update Mai 2023: Sender-Aufschaltungen und Frequenzwechsel

Nachdem im April in Sachen Aufschaltungen und Frequenzwechsel im DAB+ Netz sehr viel geboten war, gibt es diesen Monat etwas weniger Neuigkeiten zu berichten:

Ausbau im Digitalradio-Norden

Das DAB+ Angebot wächst kontinuierlich. Es gibt 300 regional unterschiedlich empfangbare Digitalradio-Programme, mehr als 100 davon exklusiv via DAB+. © dabplus.de

Ab sofort sind die Programme des Norddeutschen Rundfunk (NDR) in der Region Flensburg besser zu emfpangen. Die Rundfunkanstalt hat den Repeater Kappeln-Ost aufgeschaltet. Gesendet wird auf Kanal 12B. In der Region rund um die Schleimündung – Maasholm, Olpenitz und Kappeln – verbessert sich der Empfang.

DAB+ im Osten

In Sachsen ist 90s90s Dance Radio ab sofort im Digitalradio zu empfangen. Lesen Sie bei Interesse an diesem Thema ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel „DAB+ in den Bundesländern 2023: Eine Übersicht“ aus der Vorwoche.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

