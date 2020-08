DVB-T2-Sanierung und UKW-Umschaltung: Sender Langenberg morgen abgestellt

Anzeige

Wie der WDR mitteilt, stehen am Samstag am Sender Langenberg umfangreiche Arbeiten an. Aus diesem Grund sind zeitweise mehrere Abschaltungen notwendig.

Von 7.35 Uhr bis 21.15 Uhr sind wegen einer UKW Umschaltung auf den Mast Rommel Arbeiten am Standort Langenberg geplant. Die Umschaltungen der folgenden UKW-Programme ist notwendig: 1live 106,7 MHz, WDR2 RR 99,2 MHz, WDR3 95,1 MHz, WDR4 101,3 MHz, WDR5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn

Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme:

1) Kleve: WDR2 RR 93,3 MHz, WDR3 97,3 MHz, WDR4 101,7 MHz, WDR5 99,7 MHz

2) Münster Nottuln: WDR3 89,7 MHz

3) Ibbenbüren: WDR3 97,3 MHz, WDR4 99,5 MHz

4) Eifel Bärbelkreuz: WDR3 96,3 MHz

5) Monschau: WDR3 98,2 MHz

6) Bonn: DLF Kultur 106,1 MHz

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten am Antennenträger kommt es zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auch via DVB-T2 zu Empfangseinschränkungen. Die Abschaltung wirkt sich hier lediglich auf die Region Rhein Ruhr aus. Folgenden DVB-T2-Programme sind in dem Zeitraum betroffen:

(K 25) ARD/WDR-Mux – Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoE, (K 35) NRW-Mux – Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RP, (K 46) ARD/WDR-Mux – Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DWDu.

Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen: DVB-T2 (K 29) ZDF, (K 40, 43, 48) Freenet TV 1,2 und 3.

Sollten die Arbeiten witterungsbedingt nicht durchgeführt werden können, wird direkt am Folgetag ein zweiter Versuch unternommen.