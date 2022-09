Erwachsenen-Sender NRW1 startet im Oktober den Sendebetrieb

Anzeige

In wenigen Tagen startet der Sendebetrieb des neuen Radiosenders NRW1 über UKW, Kabel und online. Aktuell läuft bereits ein 24-Stunden-Testbetrieb.

Anzeige

NRW1, der neue Radiosender für junge Erwachsene in Nordrhein-Westfalen, startet am 4. Oktober auf der landesweit ausgerichteten UKW-Frequenzkette und als Online-Livestream unter nrw1.de sowie via Kabel, kostenlosen Apps und SmartSpeaker-Skills. Unter dem Arbeitstitel Radio 345 wurde der neue Sender im März für den Sommer 2022 angekündigt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun dauert es doch bis zum Herbst. Die verbleibende Wartezeit hält sich aber ja in Grenzen.

NRW1: Ein neuer Sender für junge Erwachsene

Mit einem Countdown stimmt NRW1 auf den Programmstart ein, wobei es aber auch schon zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit gibt, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Der Testbetrieb ist über diesen Link im Livestream zu hören.

NRW1 möchte seinen Hörerinnen und Hörern einen Themenmix aus Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung bieten, insbesondere auch via Social Media als Teil der neuen NRW1-Plattformen. Überall und digital können User NRW1 mit den eigenen Apps und Skills sowie bei allen relevanten Aggregatoren ab 4. Oktober empfangen. In den nächsten Monaten werden Team und Programm kontinuierlich ausgebaut.

Mit einer technischen Reichweite von derzeit circa 6,3 Millionen Menschen erreicht NRW1 die Hörerinnen und Hörer über folgende UKW-Frequenzen.

UKW-Frequenz-Übersicht

Attendorn, 107,8 MHz

Bad Berleburg Aue, 93,1 MHz

Bielefeld und Ostwestfalen, 103,0 MHz

Bochum, 89,3 MHz

Dorsten, 97,0 MHz

Dortmund, 106,0 MHz

Dülmen, 92,5 MHz

Düsseldorf, 92,6 MHz und 105,7 MHz

Erkelenz, 98,3 MHz

Essen, 88,3 MHz

Hattingen, 107,2 MHz

Herdecke, 89,4 MHz

Kalkar Grieth, 106,1 MHz

Köln, 89,9 MHz

Lennestadt, 98,9 MHz

Mönchengladbach, 93,3 MHz

Neuss-Dormagen, 92,3 MHz

Oberhausen, 93,7 MHz

Olpe, 89,0 MHz

Pullheim, 92,0 MHz

Rheinberg, 105,1 MHz

Schwalmtal, 91,3 MHz

Viersen, 106,0 MHz

Außerdem wird NRW1 im digitalen Kabel verbreitet. Alle Informationen zum aktuellen Programm, zum Team und Empfang gibt es unter nrw1.de ab dem 4. Oktober.

Mit Material der Antenne Bayern Group

Bildquelle: df-nrw1-countdown: Screenshot digitalfernsehen.de

df-nrw1-logo: Antenne Bayern Group / NRW Audio GmbH & Co. KG