Heute großer DAB-Plus-Aktionstag für Hörer in allen ARD-Sendegebieten

Anzeige

Zur PKW-Serienausstattungspflicht und anderen Themen: Diesen Donnerstag informieren die Hörfunkprogramme der ARD und des Deutschlandradios im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags zum Radiostandard DAB Plus.

In Beiträgen und Expertengesprächen erfahren Hörer am heutigen 3. September alles Wichtige zur neuen Generation Radio und können an Verlosungsaktionen teilnehmen. Thema sind insbesondere die ab Dezember 2020 geltenden neuen gesetzlichen Vorgaben. So zählt DAB Plus beispielsweise künftig zur verbindlichen Serienausstattung in Neuwagen/PKW. Außerdem geht es um Neues auf dem Gerätemarkt und weitere Entwicklungen im Digitalradio.

„Für alle, die mit dem Internetstreaming ihre Datenrate nicht belasten wollen, bietet DAB Plus zudem einen einfach zu nutzenden und krisenfesten digitalen Zugang zu allen Radioangeboten – egal ob zu Hause oder unterwegs“, sagt Valerie Weber, die Vorsitzende der ARD-Programmkonferenz für Radio und non-lineare Audio-Inhalte.

Den zunehmenden Erfolg von DAB Plus belegt unter anderem die aktuelle Media-Analyse 2020/II: 17,4 Prozent des Radio-Publikums nutzen jeden Monat ein Digitalradio-Angebot.

Mehr Informationen und Erklärvideos gibt es unter www.ard-digital.de und www.dabplus.de.