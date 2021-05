Klassik Radio jetzt auch in der Schweiz über DAB Plus empfangbar

Anzeige

Nach Österreich kann der deutsche Sender Klassik Radio nun auch in der Schweiz über DAB Plus empfangen werden.

Der größte Klassiksender in der EU, Klassik Radio, sendet nun als einziger Hörfunksender im gesamten deutschsprachigen DACH-Gebiet. Bereits seit dem 31. März weitet Klassik Radio sein Hauptsendegebiet aus. Und nach der landesweiten Verbreitung in Österreich ist der Sender nun auch über DAB Plus in der deutschsprachigen Schweiz empfangbar.

Keine Regionalisierung, sondern Internationalisierung

Erst kürzlich wurde ein zweites nationales Programms für Filmmusik über DAB Plus gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das Rollout in der Schweiz ist nun der nächste Wachstumsschritt innerhalb weniger Monate.

„Für uns ein weiterer, wichtiger Schritt in der Internationalisierung unserer Marke,“ kommentiert CEO Ulrich R.J. Kubak. Das Programm soll zudem im Zuge des Schweizer Rollouts nicht regionalisiert, sondern strategisch internationalisiert werden. Also ein Klassik-Sender für die drei deutschsprachigen Territorien in Europa.

Einkommensstarke Klassik-Zielgruppe erreichen

„Es ist für uns ein logischer Schritt, sowohl über terrestrische und künftig vor allem die Verbreitung im DAB Plus Netz den gesamten deutschsprachigen Markt abzudecken,“ so Kubak, der die an der Frankfurter Börse gelistete AG als CEO führt. Werbepartner könnten so über nur ein Medium die „Bildungs- und Einkommensstarke Klassik-Zielgruppe“ in der DACH-Region erreichen.

Klassik Radio als Marke

Bereits seit einem Jahr wurde die Aufschaltung des neuen Sendegebietes im Geschäftsbereich von Geschäftsführerin und CMO Tina Jäger vorangetrieben. „Die Schweiz ist neben Österreich ein hochinteressanter und effektiver Markt für unsere Werbepartner und Premiumbrands, die auch in Corona-Zeiten konsequent auf die Wirkungsstärke von Klassik Radio setzen,“ so Jäger.

Vor allem die emotionale Hörerbindung an die Marke Klassik Radio sei hierbei ein „enormer Vorteil unter den Marktbegleitern.“ Diese wolle man nun auch zwischen Zürich und Basel verankern.