Neuer DAB-Plus-Sender Klassik Radio Movie startet in wenigen Stunden

Anzeige

„Klassik Radio Movie“ hat kürzlich die Zulassung erhalten, zum Februar den Sendebetrieb zu starten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Morgen ist es nun also so weit.

Die Verbreitung des Musik-Programms „Klassik Radio Movie“ erfolgt über den zweiten bundesweiten DAB Plus Multiplex. Ergänzend soll das Programm künftig auch über das Internet und im Kabelnetz verbreitet werden, teilt die Medienanstalt mit.

Der Wortanteil soll nach Angaben des Unternehmens über 20 Prozent betragen. Täglich ab 20 Uhr wird außerdem die „Klassik Radio Lounge“ ein Comeback feiern. Auf dem Sender sollen „angesagte Seriensongs und Soundtracks aus 50 Jahren Kino laufen. Dazu die heißesten Streaming- und Filmtipps.“ Stündlich bringt der Filmmusikkanal Nachrichten aus, sowie „spannende News über das Neueste zu Stars und Sternchen aus dem Showbusiness. Aktuelle Moderationen sorgen bei dem 24-Stundenprogramm von morgens bis abends für einen guten Flow durch den Tag.“ Die Kernzielgruppe liegt bei 25- bis 60-Jährigen Hörern.

„Wir haben die Filmmusik vor über 20 Jahren ins deutsche Radio gebracht. Jetzt bescheren wir Deutschland den ersten bundesweiten Filmmusik-Sender“, so Klassik Radio CEO Ulrich R.J.Kubak. Am Montag wird der „Klassik Radio Movie“ on air gehen.