„Klassik Radio Movie“: Neuer DAB Plus Sender erhält Zulassung und startet bald

Klassik Radio baut sein Programm mit einem Film- und Serienmusik-Sender über DAB Plus aus. „Klassik Radio Movie“ hat jetzt offiziell seine Zulassung erhalten.

Die Medienanstalt Hamburg/ Schleswig-Holstein gab heute bekannt, dass sie der Klassik Radio GmbH & Co. KG die Zulassung zur Veranstaltung und Verbreitung eines 24-stündigen Hörfunkprogramms erteilt hat. Die Zulassung gelte ab dem 1. Februar 2021 und für eine Dauer von zehn Jahren.

Die Verbreitung des Musik-Programms „Klassik Radio Movie“ soll über den zweiten bundesweiten DAB Plus Multiplex erfolgen. Kommenden Montag wird der Filmmusik-Sender also direkt on air gehen. Ergänzend soll das Programm künftig auch über das Internet und im Kabelnetz verbreitet werden, teilt die Medienanstalt mit. Die Kernzielgruppe soll bei 25- bis 60-Jährigen Hörerinnen und Hörern liegen. Pläne über den Sender wurden seitens Klassik Radio bereits im vergangenen Dezember öffentlich.

Klassik Radio beschrieb das Programm auf Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN folgendermaßen: „Klassik Radio Movie, der erste Radiosender für Filmmusik in Deutschland, spielt die größten Filmhits aller Zeiten. Die Gänsehautblockbuster der 90er und 2000er. Die angesagten Seriensongs der ultimativen Streaming-Hits und die Megasoundtracks aus 50 Jahren Kino. Dazu die heißesten Streaming- und Filmtipps. Und spannende News über das Neueste auf den Screens und zu Stars und Sternchen aus der Film- und Serienwelt. Stündlich bringen wir Nachrichten und von morgens bis abends aktuelle Moderationen für einen guten Flow durch den Tag.“

Der Sender weist darauf hin, dass das Programm ab dem 1. Februar auch im Live-Stream unter der Adresse www.klassikradiomovie.de erreichbar ist.