Neuer bundesweiter DAB-Plus-Sender

Es gibt neuerdings einen neuen Klassik Radio-Sender via DAB Plus. Er ersetzt jedoch einen anderen Sender aus gleichem Hause.

Am 15. Juli hat das Unternehmen ein neues bundesweites Sendeformat gestartet: Klassik Radio Beats. Der Sender bietet eine exzellente Auswahl melodischer, organischer Deep House- und elektronischer Dancemusik aus drei Jahrzehnten: „positiv, midtempo, keine Mainstream-Hits, nur Perlen“, so CEO Ulrich R.J. Kubak.

In der Nachtschiene (23 bis 6 Uhr) kommt die „Klassik Lounge“ zurück, ein Mix aus Ambient House & Loungemusik in ruhigerem Tempo, mit Klängen aus aller Welt. „Das kann keine Playlist“, so Kubak weiter.

Laut des CEOs wird Klassik Radio Beats „das Audio-Zuhause für die Generation Nachhaltig“. Dies soll sich auch in einem mehrsprachigen Wortangebot widerspiegeln, unter anderem mit englischsprachigen News aus ganz Europa. Dazu mehrsprachige Jingles und eine offene Sendeuhr, die Moderationen nur dort vorsieht, wo sie nachhaltige Informationswerte bietet. Kubak zu dem alternativen Sendekonzept: „Wir sollten und wollen unseren Hörerinnen und Hörern viel mehr zutrauen.“

Für den Vorgänger Klassik Radio Movie war die Zeit auf dem zweiten nationalen Bundesmux hingegen nur eine Pop-Up-Premiere via DAB Plus. Und das obwohl man nach dem Start im Februar (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) Platz 4 der Neueinsteiger bei der IP-Medien-Analyse im 1. Quartal, heißt es nun „Adieu DAB Plus“ und „Hallo Webradio“. Künftig wird das Programm exklusiv auf klassikradiomovie.de und im Klassik Radio Streamingservice Select abrufbar sein.