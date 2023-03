Neuer DAB+ Landesmux mit neun Sendern gestartet

Anzeige

Ab heute neun neue DAB+ Hörfunksender für Hörer in ganz Sachsen: Das vielfältige Angebot an Digitalradio-Programmen wird sukzessive ausgebaut.

Hörer in Sachsen können ab heute neun neue Hörfunksender über DAB+ in bester Qualität zuhause und unterwegs empfangen. Mit dem Start der (fast) landesweiten DAB+ Plattform – die Abdeckung liegt bei 90 Prozent – stellt Media Broadcast ein attraktives Programmangebot zur Verfügung, welches die Zahl der empfangbaren lokalen, regionalen, landes- und bundesweiten Programme von privaten und öffentlich-rechtlichen Veranstaltern in einzelnen Regionen Sachsens auf über 70 digitale Radiosender erhöht.

Folgende acht neue private Programme sind seit heute landesweit zu empfangen:

© Radio TEDDY GmbH & Co. KG © Antenne Bayern GmbH Bildquelle: © Teutocast Diese drei und sechs weitere sind ab diesem Montag beinahe sachsenweit neu via DAB+ zu empfangen.

89.0 RTL

detektor.fm Wort

Femotion

Jam FM Sachsen

Oldie Antenne

Radio Ostrock

Radio Teddy

Schlager Radio

SecondRadio

Weitere Programme wie zum Beispiel Radio Galaxy Sachsen und Rundfunk-Kombinat Sachsen werden in den kommenden Wochen folgen.

Die digitale Aussendung der Programme via DAB+ im Kanal 12A durch Media Broadcast erfolgt über die fünf Senderstandorte Leipzig-Messegrund, Löbau, Dresden, Chemnitz-Geyer und Schöneck. Damit können fast 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen das Programmpaket zuhause empfangen, auf über 99 Prozent der Autobahnen in Sachsen ist der Empfang im Auto möglich.

Bei 9 Sendern soll noch nicht Schluss sein auf dem neuen DAB+ Privatradio-Landesmux in Sachsen

„Den Hörerinnern und Hörern ein vielfältiges, digitales Programmpaket zugänglich zu machen, ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb freuen wir uns, dass wir nun auch im Bundesland Sachsen die landesweite Verbreitung von einem bunten Mix an Hörfunksendern starten konnten“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

„Mit dem Start der weiteren DAB+-Muxe ist das Ziel der Sächsischen Landesmedienanstalt, ein attraktives privates Programmangebot im Radio auch im digitalen Standard in Sachsen sicherzustellen, erreicht. Sachsen gehört damit bundesweit zu den Spitzenreitern, was die Anzahl und Vielfalt der im DAB+-Standard verbreiteten Programme angeht“, sagt Prof. Dr. Markus Heinker, Präsident des Medienrates der SLM.

Um die neuen Programme empfangen zu können, sollten Hörer an ihrem DAB+ Radio einen Sendersuchlauf durchführen. Ein Empfangscheck im Internet gibt die Möglichkeit zu prüfen, welche DAB+ Programme am Wohnort empfangen werden können.

Quelle: Media Broadcast