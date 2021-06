Neuer DAB Plus-Sender im hohen Norden

Anzeige

Mit dem Ostseewelle Hit-Radio bringt Media Broadcast ein weiteres DAB Plus Programm nach Lübeck, Kiel und Umgebung. Seit heute ist der Sender on air.

Das DAB Plus Programmangebot in den Regionen Lübeck und Kiel ist seit heute um einen neuen Sender reicher. Mit Ostseewelle Hit-Radio Schleswig-Holstein bringt Media Broadcast ein weiteres DAB Plus Programm in die Region. Der Sender ist ein Ableger der Ostseewelle Mecklenburg-Vorpommern.

Neuer DAB Plus Sender für Lübeck und Kiel

Der neue Sender soll einen etablierten, abwechslungsreichen Musikmix aus Pop und Dance an weitere Teile der Ostseeküste holen. Daneben sind außerdem aktuelle und regionale Informationen für die Regionen Lübeck und Kiel geplant.

40 DAB Plus Programme in der Region

Durch den Start von Ostseewelle Hit-Radio steigt das Angebot an DAB Plus Radiosendern auf insgesamt bis zu 40 Programme. Neben den Radiostationen der privaten, lokalen DAB Plus Multiplexe umfasst das Angebot auch öffentlich-rechtliche Sender. Außerdem sind hier auch die Programmangebote aus dem ersten und zweiten bundesweiten DAB Plus Multiplex dabei.

Sendestart: heute

Ab dem heutigen 1. Juni können Hörer und Hörerinnen in Schleswig-Holstein das Ostseewelle Hit-Radio empfangen. Die Aussendung erfolgt im Kanal 9D über den Standort Lübeck-Stockelsdorf sowie im Kanal 5A über den Standort Kronshagen in Kiel. Um das neue Programm zu empfangen, sollten Nutzer außerdem einen Sendersuchlauf durchführen.

Übrigens: Laut gfu Consumer & Home Electronics setzt sich der Radiostandard DAB Plus in Deutschland weiter durch. Darüber hinaus konnte im ersten Quartal eine positive Marktentwicklung beobachtet werden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).