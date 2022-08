Schlager Radio startet Partysender auf DAB+

Anzeige

Schlager Radio plus: Motiviert durch den Skandalsong „Layla“ startet Schlager Radio diesen Donnerstag einen eigenen Partysender auf DAB+, der einen inhaltlich nicht großartig anders konzipierten ersetzt.

„Hossa! Party ohne Ende“ heißt es ab sofort bei Schlager Radio plus. Der Ableger von Schlager Radio sendet in Deutschland übers Internet, per App und Skill sowie in Berlin auf DAB+ (Kanal 7B).

Non-Stop zu hören sind die größten Party-Schlager wie „Layla“ von DJ Robin & Schürze über „Eine Woche wach“ von Mickie Krause bis „Warum hast Du nicht nein gesagt“ von Maite Kelly und Roland Kaiser.

Neuer Schlager-Radio-Partysender eigentlich alter Hut

Schlager Radio-Programmchef Normen Sträche (47): „‚Hossa! Party ohne Ende“ bringt die Fröhlichkeit und Partystimmung ins Radio zurück. Ohne zeitliche Begrenzung laufen die schärfsten Partyhits, Ballermannstimmung pur!“.

Schlager Radio plus sendet bereits seit 2018. Bis heute lief dort aber der “SchlagerMixx – die Party ist hier“. Mit dem neuen Claim verspricht Schlager Radio plus noch mehr Feierstimmung.

Kostproben des 24/7 Programms gibt es – moderiert jeden Freitag- und Samstagabend bei Schlager Radio, jeweils ab 20 Uhr bzw. 18 Uhr.

Über den Sender: Schlager Radio sendet über UKW, DAB+, Kabel, Satellit, Web, App, Smart Speaker. Seit April bietet man zudem neue HbbTV-Features über Satellit an (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Alle Frequenzen sind über diesen Link nachzulesen.

