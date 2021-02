Eutelsat Konnect: nächster Spotbeam für Deutschland aktiviert

Anzeige

Der Satellit Eutelsat Konnect fährt weiter seine Kapazitäten hoch. Die Konnect-Internetdienste sind nun nahezu flächendeckend verfügbar.

Von den fünf für Deutschland vorgesehenen Spotbeams wurde nun der vierte aktiviert. Dadurch deckt der Satellit der nächsten Generation jetzt 93 Prozent Deutschlands ab und sind die Konnect-Internetdienste damit ab sofort nahezu flächendeckend verfügbar.

Dank des neuen Satelliten sind erstmals mit den neuen konnect Diensten Bandbreiten von bis zu 100 Mit/s im Download möglich. Über Kupferleitungen angebotene „bis zu“-Geschwindigkeiten nehmen hingegen technologiebedingt mit zunehmender Entfernung vom Verteilerkasten deutlich ab. Auch im Vergleich zum Mobilfunk können Eutelsats Konnect-Dieste kommen ohne massive Drosselungen beim Datenvolumen aus. Das heißt, Internet via Satellit wird zur echten Alternative für langsames DSL und selbst Vectoring. Eutelsat bietet aktuell unter der Marke konnect drei Tarife an: Der Einstieg in die Welt hoher Datenraten beginnt bei 30 Mbit/s.

Aktuell drei Konnect-Tarife zu 30/50/100 Mbit/s

Das Eutelsat-Angebot leistet darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zum Schließen einer großen Versorgungslücke für über 200.000 Haushalte, die keinen Zugang zu schnellem Internet haben. Diese unterversorgten Haushalte können nun dank Konnect handelsübliche Bandbreiten erreichen. Eutelsat begrüßt nachvollziehbarerweise auch die jüngste Initiative von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zur Unterstützung unterversorgter Haushalte in Deutschland (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Wer sich für einen Internetanschluss via Satellit entscheidet, soll einen einmaligen Gutschein über 500 Euro erhalten, der zum Beispiel für die Installationskosten und das Empfangsequipment eingesetzt werden könnte. Nähere Informationen und Konditionen zu dem Internetdienst für Europa finden sich auf der Homepage des Angebots.

