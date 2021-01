Gutschein-Initiative für Satelliteninternet: Eutelsat bald bei 100 Prozent Abdeckung

Anzeige

Satelliten-Betreiber Eutelsat steht nach eigenen Angaben bereit für die Gutschein-Initiative von Bundesverkehrsminister Scheuer (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Der gestern von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorgeschlagene Gutschein in Höhe von 500 Euro für Internetdienste via Satellit für Haushalte mit schlechten Breitbandanbindungen wird von Eutelsat ausdrücklich als zukunftsorientierter Vorschlag begrüßt. Der führende europäische Satellitenbetreiber hat erst kürzlich mit Eutelsat Konnect einen Satelliten der neuen Generation in den Betrieb genommen, um Einzelpersonen, Haushalten, kleinen Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen an mit schnellem Internet unterversorgten Standorten mit dem neuen Hochgeschwindigkeitsdienst konnect eine Internetperspektive gegeben. Dieser neue Dienst bietet bis zu 100 Mbit/s schnelles Internet und wird aktuell schrittweise im deutschen Markt eingeführt.

„Wir stehen für Deutschland mit unserem neuen Satelliten bereit. Unser Satelliteninternet der neuen Generation ist eine sofort verfügbare Lösung für sehr viele Menschen, die in diesen schwierigen Zeiten auf Homeoffice und Homeschooling angewiesen sind, aber an ihrem Wohnort teilweise aus unterschiedlichsten Gründen noch sehr viele Jahre auf glasfaserbasierte Anschlüsse warten müssen. Deutschland würde mit dem Gutschein anderen europäischen Ländern wie etwa Frankreich, Großbritannien und Spanien folgen, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Der Gutschein unterstützt dort Nutzer von Satelliteninternet überwiegend in ländlichen Regionen mit schlechten Internetanbindungen bei der Anschaffung von Systemen und der Installation“, sagte Andrew Walwyn, CEO Konnect, einer Geschäftseinheit von Eutelsat.

Eutelsat begrüßt Gutschein-Initiative: Vermarktung von konnect-Angebot erst kürzlich begonnen

Die von Eutelsat angebotenen neuen Satellitensysteme und konnect-Dienste sowie die monatlichen Tarife sind längst mit Festnetz und Mobilfunkanschlüssen vergleichbar. Eutelsat hat in Deutschland vor einigen Wochen mit deren Vermarktung begonnen. Angeboten werden drei Dienste für unterschiedliche Kundenbedürfnisse. Mit konnect Easy erhalten Nutzer einen 30 Mbit/s schnellen Internetdienst für bereits unter 30 EURO im Monat. Der 50 Mbit/s Dienst konnect Zen kostet monatlich rund 45 Euro und den Hochleistungsdienst konnect Max mit 100 Mbit/s gibt es für 70 Euro. Besonderes Kennzeichen aller drei Dienste ist, dass diese im Vergleich zu den allermeisten Internetzugängen in Deutschland via Mobilfunk keine Beschränkungen oder massiven Drosselungen beim Datenvolumen haben.

Der Anbieter nimmt Ende Januar auf seinem Satelliten Eutelsat Konnect den nächsten Beam für Deutschland in Betrieb und kann dann bereits 92 Prozent der Fläche abdecken. 100-Prozent-Flächendeckung ist ab Ende März 2021 mit einem weiteren Beam gegeben. Weitere Informationen zu den konnect-Diensten finden sich im Internet.

Quelle: Eutelsat