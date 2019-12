HD Austria startet weiteren UHD-Sender für Österreich

Die hybride Satelliten-TV-Plattform HD Austria bekommt Zuwachs. Neben Insight TV ist nun mit Fashion 4K ein weiterer Sender in UHD-Qualität empfangbar.

Ab sofort lassen sich Mode und Lifestyle gestochen scharf erleben: Der neue UHD-Sender Fashion 4K und zeigt als erster TV-Sender hochwertige Mode-, Lifestyle- und Unterhaltungsformate in 4K-Bildqualität. Er gehört zum Fashion One Network in New York.

Der Sender existiert schon seit 1. September 2015 und war bis dato in Europa frei empfangbar. Das hat sich im Dezember 2019 geändert: Das Programm ist nun verschlüsselt und in Österreich auf der hybriden HD Austria Satelliten-TV-Plattform im HD und Kombi Paket für alle HD Austria Kunden über Astra 19,2 Grad Ost empfangbar.

Zum neuen Sender und Satelliten-TV äußerte sich Peter Kail, Geschäftsführer der Eviso Austria GmbH folgendermaßen: „Als Vorreiter in der Branche ist es ein Ziel von HD Austria, österreichischen Satelliten-Haushalten ein möglichst breites Spektrum an hochwertigen Inhalten in bester HD- und UHD-Qualität anzubieten. Satelliten-TV aufgrund der großen Bandbreite und Übertragungssicherheit die ideale Lösung, um Ultra-HD-Sender wie Fashion 4K und Insight TV zu empfangen.“

Fashion 4K gibt Einblicke in die Welt der Mode und exklusivsten Events der Branche. Zu den Programm-Highlights zählen unter anderem die Active-Lifestyle-Serie „Model Yoga“, die kulinarischen Abenteuer aus aller Welt von „Fashion On A Plate“, die Dokumentarserie „Eco Fashion“ zum Thema Nachhaltigkeit und Mode sowie die Sendung „Behind the Scenes“ mit exklusivem Material von den diversen Fashion Weeks rund um den Globus.