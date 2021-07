HD Plus ab Montag mit UHD-Themenwoche

Anzeige

Petri heil: Ab Montag bringt HD Plus im Rahmen der sogenannten Waidwerk Academy Zuschauern von UHD 1 alles Wissenswerte über das Fliegenfischen bei.

Das UHD-Format läuft täglich (bis auf Samstag) um 18 Uhr. Am Montag werden zunächst die „Grundlagen“ des Fliegenfischens gelegt. In der Waidwerk Academy folgt am Dienstag die Folge „Trockenfliege“, am Mittwoch „Nymphenfischen“, Donnerstag „Streamer“ und am Freitag „Werfen“. Sonntag (11. Juli) wiederholt man nochmals alle Episoden am Stück ab 8 Uhr morgens.

In Teil 1 der UHD-Serie erklärt der Experte Hartmut Kloss die Grundlagen der Methode, wo und wann mit der Fliege gefischt und welche Ausrüstung unbedingt dazu benötigt wird. In der zweiten Folge klärt er darüber auf, wie mit der richtigen Ausrüstung und Taktik der Fang eines schönen Salmoniden an Bach oder See gelingt. Folge drei dreht sich um die Auswahl der richtigen Fliege. Am Donnerstag stellt Kloss den sogenannten Streamer vor, mit welchem die Möglichkeit besteht, die Fische aktiv zum Biss zu bewegen. Und in der letzten Episode betätigt er sich dann als Wurflehrer fürs Fliegenfischen.

© Waidwerk

Im Sportbereich konzentriert sich HD Plus diesen Monat jedoch nicht alles ausschließlich aufs Angeln. Auch König Fußball kommt im Laufe des Julis nochmal zum Zug. Am Samstag, den 24. Juli, läuft auf RTL UHD das erste Testspiel von Rekordmeister Bayern München (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Anpfiff ist um 16 Uhr. Gegner ist dann der niederländische Meister Ajax Amsterdam. Die Partie markiert nicht nur den Saisonauftakt der Bayern, sondern ist auch gleichzeitig die internationale Premiere für den neuen Trainer Julian Nagelsmann.

