Neuer Sender bei HD Plus: Kabel Eins Doku HD startet

Die Aufschaltung von Kabel Eins Doku HD ist Teil der Vertragsverlängerung zwischen HD Plus und ProSiebenSat.1 – in zwei Tagen geht es los.

Am 17. Januar geht Kabel Eins Doku HD bei HD Plus auf Sendung. Das HD Plus Sender-Paket umfasst damit künftig 24 HD-Kanäle. Ausgewählte Programm-Highlights werden parallel in UHD-HDR auf dem Sender UHD1 ausgestrahlt.

Durch einen Distributionsvertrag werden auch ProSieben HD, Sat.1 HD, Kabel Eins HD, Sixx HD, Sat.1 Gold HD und ProSieben Maxx HD weiterhin innerhalb des HD Plus Paketes empfangbar sein. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag eine non-lineare Verbreitung der HD-Inhalte sowie Rechte für SmartTV- und mobile Anwendungen. Dadurch können HD-Plus-Kunden über Features wie Instant Restart, die Mediatheken und die App für Smart TVs bequem auf die Inhalte der ProSiebenSat.1-Sender zugreifen.

Technische Basis hierfür ist ein langfristiger Vertrag zur Nutzung entsprechender Satellitenkapazitäten über Astra 19,2 Grad Ost, der die unverschlüsselte Verbreitung der SD-Sender, die Verbreitung der bestehenden HD-Sender sowie

den Start von Kabel Eins Doku HD ermöglicht. Außerdem wird die ProSiebenSat.1 Gruppe zusammen mit HD Plus die Verbreitung von zusätzlichen UHD-Inhalten – wie erwähnt auch von Kabel Eins Doku – über Satellit fortsetzen und ausbauen.

Für Kunden, die HD Plus integriert über einen neuen Fernseher von Panasonic oder Samsung nutzen, sind die UHD-Ausstrahlungen quasi „unverpassbar“. Bei allen Sendungen, die parallel zur HD-Ausstrahlung auch in UHD übertragen werden, erscheint auf dem Display ein entsprechender Hinweis. Der Wechsel auf den UHD-Kanal muss nur noch per Knopfdruck auf der Fernbedienung bestätigt werden.

Für den Empfang des HD-Senders genügt neben Sat-Empfang via Astra ein HD-Fernseher sowie ein aktives HD+ Sender-Paket. Wer die UHD-Ausstrahlungen genießen möchte, braucht dazu grundsätzlich einen UHD-Fernseher. Wer einen UHD-Fernseher besitzt, der nicht von Samsung oder Panasonic ist, benötigt für den Empfang der UHD-Kanäle zusätzlich ein HD Plus Modul oder einen HD Plus UHD Receiver.

Die Empfangsparameter von Kabel Eins Doku HD

Satellit: Astra 19,2° Ost

Transponder: 1.017

Frequenz: 11.464,25 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC 2/3