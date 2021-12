RT DE: Neuer Sender startet heute offiziell im deutschen TV

Anzeige

DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits exklusiv über Testbetrieb: Der neueste 24/7-Nachrichtensender des umstrittenen Nachrichtennetzwerks RT, RT DE, geht heute zum ersten Mal offiziell auf Sendung. Der Sender will „das verfügbare Angebot an Nachrichten in deutscher Sprache abrunden und das Meinungsspektrum erweitern“. Produziert wird eine Mischung aus Live-Nachrichtensendungen, Debatten, Dokumentarfilmen und eigenen Sendungen.

RT DE berichtet über lokale, regionale, nationale und internationale Ereignisse, die „für die deutschsprachigen Länder besonders bedeutsam sind“. Im Fokus des Senders stehen Themen und Sichtweisen, die in den Augen der Betreiber „bei anderen deutschsprachigen Nachrichtenformaten oft unterrepräsentiert sind“. Kritiker warfen RT (ehemals „Russia Today“) wiederholt vor, ein russisches Propagandainstrument zu sein.

„In Deutschland schlug RT so viel Widerstand und Feindseligkeit entgegen wie in keinem anderen Land der Welt. Gleichzeitig schien das deutsche Fernsehpublikum nur auf uns gewartet zu haben. Das zeigt die große Beliebtheit der Online- und Social-Media-Präsenz von RT. Sie wurden auch ohne einen vollwertigen Fernsehsender bisher sehr gut genutzt. In Zukunft werden wir unser Bestes geben, um die Erwartungen auch unserer deutschsprachigen Fernsehzuschauer zu erfüllen“, sagt Margarita Simonjan, Chefredakteurin von RT.

Neues Personal, „preisgekrönte Sendungen“

Das Programm von RT DE ist laut Senderangaben in ganz Europa zu empfangen und zielt auf Länder mit einem großen deutschsprachigen Publikum ab, wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und andere. Mit dem neuen Sender stellt RT auch neues Personal vor, so etwa den deutschen Medienmanager, Produzenten und Autor Oliver Brendel als Leiter der Programmentwicklung. RT DE sendet eine Bandbreite an Programmen, die in Moskau und Berlin produziert werden, und bringt laut Pressemitteilung vom heutigen Donnerstag „erstmals preisgekrönte Sendungen aus dem mehrsprachigen weltweiten RT-Netzwerk zu den deutschsprachigen Fernsehzuschauern“.

„Wir haben festgestellt, dass die deutschen Nutzer ein wachsendes Interesse an RT zeigen, und freuen uns nun, dass sie unsere Inhalte nicht nur im Internet lesen, sondern auch im Fernsehen ansehen können. Unsere Zuschauer interessiert auch das moderne Russland und wie es von innen aussieht. Auch das können sie bei uns erfahren,“ verspricht die Geschäftsführerin von RT DE Productions, Dinara Toktosunova.

RT DE: Empfang über Sat und Online

In Deutschland, Österreich und der Schweiz kann RT DE auf verschiedenen Kanälen empfangen werden, darunter Satellitenübertragung, online und auf Social-Media-Plattformen. Zuschauer können die Inhalte auch über die RT-App auf ihrem Smart-TV oder in allen großen App-Stores der Smartphone-Hersteller abrufen. Zusätzliche Nachrichtenplattformen werden derzeit aufgebaut und stehen bald zur Verfügung. Weitere Informationen über den Empfang von RT DE bietet der Sender hier an.