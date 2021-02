RTL „Let’s Dance“ ab heute erstmals in UHD – auch über SimpliTV

Anzeige

Die Mediengruppe RTL Deutschland weitet ihr UHD-Engagement aus. Deshalb erscheinen alle neuen Folgen von „Let’s Dance“ ab heute in Ultra-High-Definition.

Heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL UHD schwingen die Kandidaten der 14. Staffel von „Let’s Dance“ zum ersten Mal in UHD das Tanzbein. Damit ist die deutsche Produktion von Seapoint und BBC Studios Germany in Zusammenarbeit mit den MMC Studios Köln die weltweit erste „Let’s Dance/Dancing with the Stars“-Staffel in Ultra-High-Definition.

Als selbsternannter Pionier des UHD-Fernsehens begann die Mediengruppe RTL Deutschland bereits 2018 damit, intensiv in UHD-Inhalte zu investierten. Seither konnten so die Programmstunden bei RTL UHD stetig gesteigert werden. Allein im vergangenen Jahr kam die Sendergruppe auf 390 UHD-Programmstunden. Somit entspricht dies einer Steigerung um knapp 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 werden es laut eigener Aussage über 500 Stunden sein.

Pünktlich zum Start ins Wochenende zeigt die Mediengruppe RTL Deutschland mit dem neuen Highlight am Freitagabend über vier Stunden UHD-Bilder am Stück. Dazu gehören die Formate „Alles was zählt“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Let’s Dance“.

„Let’s Dance“ bei RTL UHD Austria

Zuschauer in Österreich benötigen für den Satelliten-Empfang von RTL UHD Austria neben einem UHD-fähigen Fernseher ein SimpliTV-Modul und die Anmeldung zur Testaktion von kostenlosen sechs Monaten SimpliTV SAT Plus. Nach der Gratis-Testphase können für zehn Euro monatlich mehr als sechzig Sender in HD und UHD empfangen werden. Folgende technische Parameter sind für den Empfang notwendig:

Satellit: ASTRA 19,2° Ost

Empfangsfrequenz: 11.214 MHz

Symbolrate: 22.000 MSymb./sek

Polarisation: Horizontal

Transponder: 1

SID: 13410

FEC: 2/3

Modulation: DVB-S2 (8-PSK)