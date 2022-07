RTL UHD: Neue Satelliten-Frequenz – vorerst Simulcast via Astra 19,2 Grad Ost

Anzeige

RTL UHD ist ab sofort über eine neue Satellitenfrequenz zu empfangen. Ein gewisse Zeit lang wird es nun ein Simulcast-Angebot via Astra 19,2 Grad Ost geben.

Die neue Frequenz lautet 12.344 H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 – 8PSK. Auch auf der alten Frequenz 11.391 H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S – QPSK wird RTL UHD zunächst weiterhin ausgestrahlt. Wie DIGITAL FERNSEHEN gegenüber seitens Astra bestätigt wurde, läuft der Simulcast-Betrieb bis zum 31. Oktober. Danach werde die Ausstrahlung des Programms ausschließlich auf der neuen Frequenz erfolgen, so ein Sprecher des Unternehmens.

Auf diesen Empfangswegen ist RTL UHD verfügbar

RTL UHD ist via Satellit über HD+ zu empfangen und auf diesem Wege auch via Sky zu buchbar. Außerdem kann der Sender über Telekom MagentaTV empfangen werden. Voraussetzung dafür ist ein aktueller 4K-Mediareceiver, ein UHD-Fernseher sowie ein Magenta Tarif mit bis zu 100 MBit/s im Download. Ferner ist RTL UHD im Kabelnetz bei Wilhelm.tel, Willy.tel und PŸUR empfangbar. Voraussetzung für den Empfang im Kabelnetz ist selbstverständlich – wie in allen anderen Fällen auch – ein UHD-Fernseher. Zudem benötigen Zuschauer hier ein Wilhelm.tel oder PŸUR CI+-Modul mit aktivem HD-Programmpaket.

Auch HDR wird angeboten

Wenn das UHD-TV-Gerät das von RTL UHD verwendete High Dynamic Range (HDR)-Verfahren namens Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer ausgewählte Sendungen mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang.

