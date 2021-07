Sky: DAZN 1 und 2 via Sat schon zu empfangen – Kabel muss warten

Anzeige

Zum 6. Juli hat Sky „kleineren Änderungen der Sendeplätze beim Sportprogramm“ vorgenommen. Aber hinter dieser nebensächlich wirkenden Ankündigung verbergen sich zwei Kracher – DAZN 1 und 2.

Die Sendeplätze für die beiden linearen DAZN-Sender via Satellit sind raus. DAZN1 sowie DAZN2 sind laut Community-Eintrag für Sat-Kunden mit DAZN-Abonnement (kostenpflichtig über Sky zubuchbar) jetzt als neue Sender auf den Sendeplätzen 239 sowie 240 empfangbar. Der Empfang beider Sender über Kabel (Vodafone/Unitymedia) zieht sich derweil noch etwas.

Das Programm der beiden linearen Sender ist hier einzusehen.

Hierzu heißt es seitens Sky: „Wir halten euch auf dem Laufenden und geben Bescheid, wenn es so weit sein wird“. Bei Bekanntwerden der Integration der linearen Kanäle war jedoch die Rede vom Sommer, später von August. Allzu lange sollte es also auch via Kabel nicht mehr dauern.

Kabelkunden müssen noch auf DAZN 1 und 2 warten

Man hält auch noch einen weiteren Wehrmutstropfen bereit. Denn für alle Kunden, die Sky über Kabel (Vodafone/Unitymedia) empfangen, stehen die Sky Sport Austria Sender aus technischen Gründen ab 20. Juli nur noch über Sky Go, Sky Q Mini oder die Sky Q App zur Verfügung, heißt es in dem Forum weiter.

Noch ein letzter Hinweis: Kunden können ihr DAZN-Abo künftig, wie erwähnt, auch direkt über Sky buchen und sich in diesem Zusammenhang auch an den Sky-Kundenservice wenden.

Lesen Sie auch den kürzlich erschienenen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zur großen Senderumstellung bei Sky.

