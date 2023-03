Sky: Transponder-Wechsel bei 9 Kanälen via Sat parallel zur Sender-Umstellung

Anzeige

DAZN-, Warner- und Sky Sport-Sender betroffen: Bei Sky steht am Mittwoch nicht nur ein großer Wechsel von SD zu HD bevor, durch den es auch zu mehreren Abschaltungen und neuen Sendeplätzen kommt, es wechseln auch noch neun Sender ihre Satelliten-Frequenz über Astra 19,2 Grad Ost.

Die um Senderumstellung am Mittwoch geht einher mit einem Sendeplatz-Wechsel für insgesamt 26 Sky-Sender – so weit, so gut. Doch wie ein Sprecher des Pay-TV-Anbieters nun gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte, findet parallel dazu auch ein Satelliten-Frequenzwechsel bei neun Programmen statt, die via Astra 19,3 Grad Ost bislang auf dem Transponder 47 (Frequenz: 11171 MHz , Polarisation: H, Standard: DVB-S2, Modulation: 8PSK, Symbolrate: 22000 3/4) zu empfangen waren. Die betroffenen Sender sind sowohl hauseigen als auch externer Herkunft – zum Beispiel von NCBUniversal und DAZN.

Folgende Sender sind von dem Sat-Frequenzwechsel über Astra 19,2 Grad Ost bei Sky betroffen:

DAZN 1 HD

Sky Cinema Action HD

Sky Sport 4 HD

Sky Sport Austria 3 HD

Sky Sport Bundesliga 4 HD

Sky Sport Mix HD

Sky Sport Premier League HD

UniversalTV HD

WarnerTV Serie HD

Sky räumt den Transponder 47. Neue Transponderdaten der neun genannten Sender, die davon betroffen sind, stehen bisher nicht zur Verfügung. Auf Sky-Q-Receivern geschieht die Umstellung jedoch automatisch.

Sky gibt Transponder 47 zurück

Der Transponder 47 wird somit geräumt und an Astra zurückgegeben. Die genannten Sender werden auf durch die SD-Abschaltung frei werdende Kapazitäten umziehen. Sky-Q-Receiver nehmen die Umstellung automatisch vor. Aus diesem Grund ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden, welcher der betroffenen Kanäle, wohin umzieht. DIGITAL FERNSEHEN informiert, sobald die Information zur Verfügung stehen.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls die DF-Sky-Sendeplatz-Übersicht der neuen HD-Sender oder auch den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel „Große SD-Abschaltung bei Sky – das muss man jetzt wissen„.

Bildquelle: df-sky-q-2020: Sky

SES-Astra-Playout3: © SES