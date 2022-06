Stimmungsgarten TV: Neuer Musiksender startet über Astra

Anzeige

Des einen Leid, des anderen Freud: Während am 1. Juni ’22 um 3 Uhr in der Nacht gotv den Sendebetrieb einstellte, war mit Stimmungsgarten TV bereits ein Nachfolgekanal auf dem angewärmten Transponderplatz am Start.

Statt Pop- und Rockmusik bekommt der geneigte Zuschauer nun Volksmusik aus den Bergen zu sehen und zu hören. Der erste gespielte Titel war „AlpenFever“ mit „Die Alpen sind am Glühen“.

Was oder was ist Stimmungsgarten TV?

Bekannt ist bisher folgendes: Der Sender hat seinen Sitz in Tirol, das Studio befindet sich im österreichischem Spielberg. Einer der Geschäftsführer ist Daniel „Düsenflitz“ Müller. Seines Zeichens ehemaliger Moderator bei Folx Music Television. Eine Webseite mit weiteren Informationen gibt es bislang nicht.

Wann geht’s los?

Offiziell startet Stimmungsgarten TV im Juli 2022. Ein Tag ist bislang nicht angegeben. Angekündigt als „Vollprogramm“ und mit einer täglichen eigenproduzierten Nachmittags- und Abendsendung.

Was läuft aktuell?

Clip an Clip an Clip. Künstler sind z.B. „Junge Paldauer“, „Marco Diana“ und „Original Zillertaler“. Aktuell ist das Programm werbefrei – das dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit schnell ändern. Mit CD-Verkäufen lässt sich im Schlager- und Volksmusikbereich noch gutes Geld verdienen.

Programmeindrücke

Erster gespielter Titel auf Stimmungsgarten TV

© Screenshot: Auerbach Verlag

© Screenshot: Auerbach Verlag

Astra 19,2 Grad Ost

11,273 GHz horizontal

SR 22000

FEC 2/3

DVB-S2 8psk

Ausgestrahlt in SD-Qualität.

Sobald der Kanal sein richtiges Programm gestartet hat, werden wir ihn selbstverständlich in unserer Reihe Free-TV-Spartensender vorgestellt noch einmal ausführlich präsentieren.

