SWR2 mit 5.1-Surround-Sound: Zweiter Kanal im Testbetrieb via Satellit

Seit kurzem ist unter der Kennung SWR2 5.1 ein zweiter Satelliten-Kanal des Radiosenders verfügbar, der dafür gedacht ist, Programme im 5.1-Surround-Sound anzubieten.

Auf der Frequenz 11.053 H, SR 22000, FEC 2/3 (Modulation: DVB-S2 – 8PSK) ist vergangene Woche auf Astra 19,2 Grad Ost der neue zusätzliche Sender SWR2 5.1 in den Testbetrieb gestartet. SWR-Angaben zufolge soll zunächst einmal in die Technik „reingehört“ werden. Fragen wie „Hört man überhaupt einen Unterschied?“ oder „Welche Rückmeldung bekommt man vom Publikum“ will die Sendeanstalt auf diese Weise klären. Ausgewählte Programme sollen hierzu in Kürze in 5.1-Surround-Sound angeboten werden.

Denn, so bestätigte es der SWR heute auf Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN, noch ist keine (komplette) 5.1-Sendung ausgestrahlt worden. Bislang läuft also das gleiche Stereo-Sound-Programm auf der Satelliten-Zweitfrequenz, wie auf dem „normalen“ Sender. Die Programmgestalter werden sich diesbezüglich in Kürze äußern, hieß es weiter. Angedacht sei laut SWR, beispielsweise Konzerte in 5.1 Surround-Sound anzubieten.

Gelegenheiten dazu gibt es im Programm des Kultursenders zu Genüge. So läuft dort beispielsweise jeden Tag ein „Mittagskonzert“ sowie an sechs von sieben Wochentagen auch ein „Abendkonzert“. Sobald sich beim SWR in dieser Frage etwas rührt, informiert DIGITAL FERNSEHEN selbstverständlich.

Darüber hinaus läuft beim SWR Fernsehen aktuell noch eine „Wunsch-Tatort“-Aktion. Lesen Sie bei Interesse mehr dazu in einem separaten DF-Artikel von Ende Juli.

Bildquelle: df-swr2-logo: SWR