UHD-Highlights des Monats bei HD Plus

Bei HD Plus ist während des Übergangs von Spätsommer zu Herbst von Formel 1 über Musik bis hin zu Tennis reichlich UHD-Unterhaltung geboten. Das erste Highlight gibt’s schon an diesem Donnerstag:

Die deutsche Musikerin ELIF meldete sich Anfang des Jahres mit völlig neuem Sound zurück. Heute ab 18 Uhr ist eine exklusive Akustik-Session von ihr bei Deluxe Musiv UHD auf UHD1 zu sehen. Weiter geht es ab Freitag mit der Formel 1 und dem Großen Preis von Italien in Monza. Via RTL UHD sind freie Trainings, Qualifying und schließlich am Sonntag auch das Rennen (15 Uhr) in UHD zu bewundern. Am Wochenende darauf bleibt der Rennzirkus beim Toskana Gran Prix in Italien, diesmal jedoch in Mugello. Am 27. September gastiert die Formel 1 in Russland. Auch diese Rennen können ultrahochauflösend bei RTL UHD geschaut werden.

Außerdem gibt es zwischen dem 18. und 20. September ein großes Musikwochenende bei UHD1. Sat.1 UHD und ProSieben steuern dabei „The Voice Kids“- und Senioren-Ausgaben bei sowie die Fanta 4-Doku „Wer 4 sind“. Die Sonderprogrammierung läuft von Freitag bis Sonntag an allen drei Abenden zwischen 20.15 uhr bis ungefähr Mitternacht.

Ein besonderer Sport-Leckerbissen wartet dann noch am Ende September/Anfang Oktober. Die French Open finden coronabedingt dieses Jahr erst im Herbst statt. Eurosport 4K auf UHD 1 zeigt Halbfinals und Finals der Männer und Frauen in bester Bildqualität. Der Haken daran: Diese finden erst am zweiten Oktoberwochenende statt – genau genommen also ein Fall für die OKtober-Highlights.