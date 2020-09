Bundesliga weiter auch via Eurosport 2 HD Extra zu sehen

Anzeige

Das war so nicht zu erwarten: Eurosport 2 HD Xtra wird weiterhin Bundesliga zeigen. Wie und wo das funktioniert, konnte DIGITAL FERNSEHEN in Erfahrung bringen:

Discovery bestätigte gegenüber DF zunächst, dass sich für HD-Plus-Bestandskunden nichts ändern würde. Sie also weiterhin via Eurosport 2 HD Xtra über HD Plus die Bundesliga-Spiele am Freitag, sowie insgesamt 10 Montags- und Sonntagsbegegnungen schauen können werden. Für Neukunden gilt diese Garantie jedoch nicht.

Auch als Prime Channel ist der Sender verfügbar und auch dort können laut Discovery besagte Bundesliga-Spiele geschaut werden. In der Schweiz ist Swisscom der exklusive Partner von Discovery.

Da das HD-Plus-Angebot sich offensichtlich nur auf Bestandskunden bezieht, wird Eurosport 2 HD Xtra vonseiten der digitalen Satelliten-TV-Plattform nicht mehr aktiv vermarktet. Denn auf der Internetseite steht derweil immer noch, dass Eurosport „in dieser Saison keine Spiele der Fußball Bundesliga auf Eurosport 2HD Xtra übertragen [wird]. Die Rechte dafür liegen inzwischen bei anderen Anbietern.“

Offensichtlich tut dies der Sache jedoch keinen Abbruch. So sind zumindest die Äußerungen von Discovery zu deuten.