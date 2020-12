1-2-3.tv jetzt auch bei MagentaTV

Anzeige

Die Auktionsplattform 1-2-3.tv ist ab sofort auch bei MagentaTV verfügbar. Via TV, online und per App können Zuschauer dort an täglich über 300 Auktionen teilnehmen.

Bei MagentaTV ist ab sofort auch die Omnichannel-Auktionsplattform 1-2-3.tv für rund 3,8 Millionen Kunden des IPTV-Angebots der Telekom verfügbar. Seit dem Sendestart 2004 laufen dort jeden Tag 20 Stunden live Auktionen, 365 Tage im Jahr.

In den Live-Shows werden Produkte aus sechs Sortimentsbereichen, wie beispielsweise Heimwerken & Garten, versteigert. Jedoch können die Produkte auch schon vor den täglich über 300 stattfindenenden Auktionen bereits im Netz erworben werden. Und gerade durch die Corona-Pandemie scheinen die Auktionen bei den Zuschauern gut anzukommen: Laut 1-2-3-tv konnte die erste Omnichannel-Auktionsplattform Deutschlands ein starkes Umsatzwachstum in den letzten Monaten verzeichnen.

„Wir freuen uns sehr, künftig über MagentaTV noch mehr Zuschauer mit unserem einzigartigen Shopping-Erlebnis zu begeistern,“ so 1-2-3.tv Geschäftsführer Jörg Simon. „MagentaTV rundet unseren Verbreitungsmix perfekt ab. Gerade wer über IPTV einschaltet, dürfte von unserem Omnichannel-Auktionsangebot begeistert sein.“

Im Internet, mobil oder via Apps können kann man den Sender täglich auch zwischen 6 und 2 Uhr per Livestream verfolgen. Bei MagentaTV ist 1-2-3.tv in SD und HD auf Platz 105 verfügbar.