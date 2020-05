24 neue Kanäle bei Pluto TV

Der werbefinanzierte Streamingdienst launcht in Deutschland, Österreich und der Schweiz diverse neue Channels. Damit sind jetzt 75 Channels aus einem Spektrum von Entertainment über Reality TV und Sport bis hin zu Krimi und Thriller in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Mit der Marketingkampagne „Mehr Kanäle hat nur Venedig“ startet am 13. Mai zudem eine große Werbe-Offensive, die TV-Spots, Pre-Rolls und Banner sowie Social Media-Aktionen umfassen soll. In der großangelegten Digitalkampagne lanciert Pluto TV verschiedene humoristische Statements, die auf das kostenfreie Modell des Streamingdienstes anspielen. So zum Beispiel „Fernsehen ist so 2020“ oder „I’ve been looking for free“.

Die vollständige Liste der neuen Kanäle seit dem 01. April 2020:

SpongeBob Schwammkopf Pop-up

Pluto TV Lives

Unbeaten Esports

Cats 24/7

Pluto TV Crime

Being Human

Sanctuary

Slow TV

Blue’s Clues – Blau und Schlau

Bubble Guppies Pop-up

iCarly Pop-up

Victorious Pop-up

Sam & Cat Pop-up

Beyblade Burst

Blaze und die Monster-Maschinen

Pluto TV Chefkoch

Pluto TV Yoga

Pluto TV Fitness

Dark Matter

Totally Turtles (OV)

MTV Cribs

MTV Teen (OV)

MTV The Hills (OV)

MTV Dating (OV)

Grafiken: Pluto TV