Gratis-Streaming von Pluto TV im Check

Der Streamingdienst Pluto TV bietet sein Programm auf diversen Plattformen kostenlos an und will sich rein durch Werbung finanzieren. Wie kommt die Mischung aus Trash und Archivware beim Kunden an?

Was nichts kostet ist auch nichts wert – mit diesem Sprichwort im Hinterkopf installieren wir auf unserem Fire TV die App von „Pluto TV“, die dessen Angebot auf der Webseite www.pluto.tv auch sofort mit dem Streaming startet. In der Programmliste finden wir 86 Kanäle aus allen möglichen Genres von Film über Sport bis Comedy und Kids aufgelistet. Keinen dieser Kanäle gibt es irgendwo anders, denn Pluto TV speist sich aus den Archiven des TV-Giganten ViacomCBS, der auch in Deutschland unter anderem mit MTV, Nickelodeon und Comedy Central im normalen Fernsehmarkt vertreten ist.

Die Mediathek von Pluto TV ist recht übersichtlich. In den Rubriken „Filme“, „Serien-Marathon“ und „Dokus + Wissen“ gibt es jeweils eine handvoll Sendungen auf Abruf

MTV-Kanäle satt

Und so wird bei PlutoTV alles aus dem Archiv abgespielt, was man in die Hände bekommt. Gleich sieben Mal taucht der Name „MTV“ auf und Vorfreude auf alte Zeiten wird wach. Hinzu kommen drei englische MTV-Varianten. Welche Musikvideos werden hier wohl gezeigt? Fehlanzeige, bei Pluto TV bekommt einfach jede halbwegs erfolgreiche Sendung, die auf dem linear via Sat und Kabel verbreiteten TV-Kanal läuft einen eigenen Pluto-Sender. So zappen wir also unter anderem durch „MTV Catfish“, „MTV The Shores“ oder „MTV Teen Mom“, wo die Erfolgsformate in Dauerschleife laufen. Für B- und C-Ware bleibt „MTV Pluto TV“ reserviert. Echte Musiksender und viele weitere Kanäle gibt es nur im amerikanischen Pluto TV, wo der Dienst schon seit 2013 am Start ist. Anfang 2019 kaufte sich ViacomCBS in das Unternehmen ein und liefert seitdem einen beträchtlichen Teil des Programms. Unterbrochen werden die Sendungen derzeit ca. alle 20 Minuten durch Werbeblöcke, die mit jeweils rund fünf Spots relativ schnell überstanden sind.

Willkommen im Kinderland

Das Angebot von unglaublichen elf Sendern für Kinder speist Pluto TV größtenteils aus dem Fundus von Nickelodeon. Wobei es hier ebenso für fast jede erfolgreiche Serie einen eigenen Kanal gibt. Das geht von Spongebob Schwammkopf über die Totally Turtles bis zu Mario vs. Sonic. Zu finden ist auch Material, welches sich im normalen Fernsehen nicht mehr versenden lässt. Das liegt nicht an der inhaltlichen bzw. künstlerischen, sondern vielmehr an der technischen Qualität des Programms. Auf „Inspector Gadget“ laufen rund um die Uhr die Uralt-Trickfilme mit der gleichnamigen Hauptfigur. Im 4:3-Format mit schlechter Tonspur sind mehrere Folgen am Stück auf einem größeren Wohnzimmer-TV nur schwer verdaubar. Immerhin die Fans werden sich aber über eine Rückkehr vieler Helden aus ihrer Kindheit ins Fernsehen freuen.

Der EPG sieht optisch gut aus, leider kann man jedoch nicht nach weit rechts scrollen um weitere nachfolgende Sendungen zu sehen. Es gibt nur für die nächsten Stunden eine Vorschau

Technisch ausbaufähig

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, doch wenn wir drei Wünsche frei hätten, dann wären sie schnell formuliert. Erst einmal wünschen wir uns eine bessere Bildqualität. Zwar wird mit 1270×720 HD-Auflösung angeboten, das ist jedoch die geringste Qualität, die diesem Namen noch entspricht. Dass vom Material mehr gehen würde, beweist „Slow TV“, wo laut EPG „Deutschland von oben 4K“ läuft – aber halt in Billig-HDTV. Hier sind wir auch schon beim zweiten Punkt, denn einen echten EPG vermissen wir ebenso. Ruft man die Kanalliste auf, wird ein guter grafischer Überblick über alle Kanäle geboten, jedoch kann man nur wenige Stunden in die Zukunft schauen – das Programm ist derzeit noch eine Wundertüte. Gerne möchten wir drittens auch Sendungen im Mehrkanalton sehen. Als internationaler Anbieter wäre es für Pluto TV ein Klacks, den Nutzern weitere Tonspuren anzubieten. Und noch ein vierter Wunsch brennt uns unter den Nägeln: Eine Jugendschutz-Abfrage. Denn dann könnten viele Kanäle im Angebot rund um die Uhr senden. So laufen Kampfsport, Crime und einige Serienkanäle nur von 22 bis 6 Uhr.

Mediathek inklusive

Was uns gefällt ist die integrierte Mediathek, über die eine überschaubare Anzahl Spielfilme, Serien und Dokus einfach kostenlos auf Abruf gestreamt werden können. Auch hier gibt es einige kurze Werbeunterbrechungen, um das Angebot zu finanzieren. Unser Fazit ist eindeutig: Pluto TV ist kostenlos und gehört damit trotz Schwächen als Standard mit auf die Endgeräte installiert.

Pluto TV Empfang

Empfang via App für iOS und Android, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Sky TV-Stick und weitere

Webplayer über www.pluto.tv

Auflösung: 1270x720px (720p), 30fps, H.264 MPEG4

Pluto TV Senderliste (Stand 30.9.2020)

1 MTV Catfisch

2 MTV Pluto TV

4 MTV Dating

5 MTV Teen Mum

6 MTV The Hills

7 MTV The Shores (ab 22 Uhr)

8 MTV Cribs

Neu auf Pluto TV

40 InSigth TV

41 InTrouble

42 InWonder

44 Auction Hunters

45 Storage Wars

46 Emma, einfach magisch

Film

50 Movies

51 Comedy

52 Thrillers

53 The Asylum

54 Indies

Drama

200 Drama

203 Retro Drama

208 Romance

210 Crime (ab 22 Uhr)

216 Being Human (ab 22 Uhr)

217 Sanctuary (ab 22 Uhr)

218 Dark Matter (ab 22 Uhr)

Kids

248 Spongebob Schwammkopf

250 Totally Turtles

251 Blaze Nick

254 Sabrina

255 Inspector Gadget

256 Mario vs. Sonic

257 TV Retro Toons

259 Beyblade Burst

260 Nick jr.

261 Nick

262 Nickrewind

263 Teennick

266 Kids

268 Family

279 Dora TV

280 TV Kids Jr.

281 Blue’s Clues Nick

282 Bubble Guppies Nick

Dokus + Wissen

301 Animals

302 History

303 Inside

304 Explore (engl.)

305 Documentaries

306 Nature

307 Slow TV (engl.) – „Deutschland von oben“ – in englischer Sprache…

310 Explore

Comedy

400 Comedy Central

401 Comedy Central Made in Germany

405 Sitcoms

406 iCarly

407 Victorious Nick

408 Sam & Cat Nick

415 Failarmy

416 The Pet Collective

420 Dogs 24/7

421 Cats 24/7

Lifestyle

500 Food

510 Chefkoch

515 Home

Entertainment

600 Ice Pilots

610 Lives

620 People are Awsom

Sport

700 Sports (engl.)

701 World Poker Tour (engl.)

705 Glory Kickboxing (ab 22 Uhr)

710 TV Surf

715 TV Fight (ab 20 Uhr)

712 Strongman Champions League (engl.)

722 Action Sports

715 Yoga

716 Fitness

Gaming

800 IGN (engl.)

801 Minecraft TV (engl.)

803 Unbeaten Esports (engl.)

OV (Englisch)

900 Wipeout

901 Rifftrax

902 Totally Turtles

903 MTV Teen

908 MTV Dating

909 MTV The Hills

922 MST3K („Mystery Science Theater“)