Wahlkampf in den USA: So empfangen Sie original US-Newskanäle mit Pluto TV

Anzeige

Am 3. November wählen die US-Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Trump oder Biden, wer macht das Rennen? Wer sich von deutschen Medien nicht gut informiert fühlt, schaut einfach die US-Sender – wir zeigen Ihnen, wie das in Deutschland Dank Streaming ganz einfach funktioniert.

Amerikanische TV-Sender zu empfangen ist schon seit Sendestart der Stationen der große Wunsch vieler Sat-DXer, die mit riesigen Satelliten-Anlagen exotische Kanäle empfangen wollen. Doch die amerikanischen TV-Stationen sind unerreichbar, denn die Satelliten sind bei uns einfach nicht empfangbar, weil sie auf der anderen Seite der Erde, also hinter dem Horizont senden.

US-Programme im Streaming empfangen

Zum Glück gibt es das Internet und das Streaming ist mittlerweile in der breiten Bevölkerung angekommen. Neben Streaminganbietern wie Netflix, Amazon Prime oder Apple, die jede Menge Serien und Filme auf Abruf anbieten, gibt es aber auch Dienste, die ganze TV-Sender übertragen. So haben wir bereits ausführlich den Empfang über Pluto TV vorgestellt und gezeigt, wie es installiert und genutzt wird. Der amerikanische Dienst verbreitet seine Programme auch in Deutschland – für uns aber nur die deutschen Versionen. Ist man in den USA und öffnet die App auf dem Tablet oder Smartphone, erscheinen ganz andere Kanäle, darunter eine Vielzahl original amerikanischer Nachrichtenkanäle, die zur Wahlkampfzeit sehr interessante und konträre Inhalte übertragen.

So klappt das Streaming von CBS News, NBC News, America’s Voice & Co. in Deutschland

Öffnen Sie die Webseite Pluto.tv im Webbrowser, startet sofort das deutsche Angebot. Ebenso verhält es sich beim Starten der App auf Fire TV, Apple TV oder Android TV. Wir müssen dem Anbieter also einfach vorgaukeln, wir würden in denr USA sein um in den Genuss des amerikanischen Angebots zu kommen.

Behilflich ist uns dabei ein VPN-Dienst, der die Internetdaten für unser Endgerät über einen amerikanischen Server schleust und wir somit eine US-IP-Adresse erhalten. Was sich schwierig anhört ist ganz einfach: Wir registrieren uns bei einem Anbieter wie z.B. „Private VPN“ und aktivieren den Dienst. Dies ist kostenpflichtig, kostet jedoch nur wenige Euro. Auf der Streamingbox und/oder den Computer installieren wir das kleine Programm vom Anbieter und haben sofort die Wahl, über welchen Staat wir online gehen wollen.

Da wir natürlich die amerikanischen Programme sehen wollen, wählen wir einen der Server aus den USA und gehen online. Nach wenigen Sekunden haben wir eine neue – amerikanische – IP und öffnen die Pluto TV App oder Webseite.

Wie von Geisterhand ist die gesamte Programmoberfläche und Webseite nun in die englische Sprache gewechselt und wir befinden uns im amerikanischen Programm-Angebot.

Welche US-Newskanäle senden über Pluto TV?

Aktuell finden sich 21 Sender in der Rubrik „News + Opinion“ („Nachrichten und Meinung“). Von der Live-Verfolgungsjagd auf dem Highway bis zum ungeschnittenen Trump-Wahlkampfauftritt und vielen Talksendungen ist alles dabei.

Pluto TV Election 2020

Pluto TV News

CBS News

CBS News New York

CBS News Los Angeles

CNN

NBC News Now

Wheater Nation

Sky News

Bloomberg Television

Cheddar

CNET News

BNC 24/7 – Black News Channel

Top Stories by Newsy

Today

Newsmax TV

Blaze Live

America’s Voice

OAN Encore

The First

TYT Network

(Stand 30.10.2020)

Die Auswahl der Programme auf der Pluto-TV-Plattform ändert sich regelmäßig. Immer wieder kommen neue Sender dazu oder werden auch wieder entfernt. Ein Blick über den großen Teich ist immer wieder spannend. Dies gilt vor allem bei der Vielzahl Nachrichtensender, die teilweise eindeutig der republikanischen oder der demokratischen Seite zuzuordnen sind.

Das amerikanische Angebot von Pluto TV im Bereich Serien und Spielfilme ist überragend. Diesem werden wir uns in einem späteren Teil widmen.

Technische Voraussetzungen für Pluto TV

Der Empfang funktioniert via App für iOS und Android, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Sky TV-Stick. Einfach kostenlos im jeweiligen App-Store laden.

Über den Webplayer kann das gesamte Programm direkt auf www.pluto.tv geschaut werden.

Auflösung: 1270x720px (720p), 30fps, H.264 MPEG4

Lesen Sie auch: So funktioniert das kostenlose Streaming von Pluto TV