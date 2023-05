Zwei Neuzugänge: Diese Streaming-Sender gibt es bei Amazon Freevee

Anzeige

Amazon Freevee offeriert neuerdings eine vergrößerte Auswahl an linearen Channels, wo bereits Kanäle der BBC und anderer Anbieter kostenlos präsent sind. Neu dabei sind zwei Sender.

Mit Always Funny und Moviedome (gibt es auch bei Youtube) reihen sich zwei weitere Kandidaten ins kostenlose FAST-Channel-Angebot bei Amazon Freevee ein – insgesamt umfasst dieses nun schon 30 Sender. Während es sich bei ersterem Channel um eine unter dem Titel „Smartmouths“ firmierende Aneinanderreihung von Clipsammlungen handelt, die von Comedians kommentiert werden, hat Moviedome auf der anderen Seite schon etwas mehr zu bieten.

Moviedome scheint interessanter zu sein

Auch Vevo bietet bei Amazon Freevee mehrere Gratis-Sender an. ©Vevo

Hier laufen ausgewählte Spielfilme wie die durchaus ansehnliche Kevin-Smith-Doku „Batman & Bill“ oder der Travolta-Schinken „Der Sturm“ von 2015, die der Streamingdienst anderweitig auch selbst web-basiert oder, wie erwähnt, bei Youtube feilbietet. Der Teufel liegt jedoch wie so oft im Detail. Denn das Freevee-Angebot ist nicht mit dem (kostenpflichtigen) Prime Channel Moviedome+ zu verwechseln. Dort gibt es vermeintlich höherklassige Filme, wie „Scream 4“, „Manta – der Film“ oder „OSS 117 – Der Spion, der sich liebte“ (aktuell auch kostenlos in der ZDF-Mediathek zu sehen).

Bei Freevee gibt es neben den Neuzugängen Always Funny und Moviedome aber auch noch zahlreiche andere Sender. So startete der Musik-Anbieter Vevo zu Jahresbeginn drei Kanäle (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Außerdem vertreten ist auch die BBC mit jeweils einem Reise, Food- und – nicht zu verachten – auch einem Geschichts-Doku-Channel namens BBC History. Vom Anbieter FilmRise gibt es einen Anime, einen True-Crime- und einen Serien-Sender.

Die 19 weiteren Freevee-Sender im Überblick:

Fabella

TemporaTV

Heimatkino

CractionTV HD

Top True Crime

Naruto

Amasia

The Wicked Tuna Channel

Comedy & Shows – u.a. mit Carolin Kebekus „Pussy Terror TV“

Failarmy DE

Stars in Gefahr – gefüllt mit Clips aus der „TV total“-Rubrik (ehemals „Raab in Gefahr“)

Spannung & Emotionen

Wedo Movies

Wedo Big Stories

X-Factor – die Kultserie in Dauerschleife

Ein Engel auf Erden – siehe „X-factor“

People are awesome

Xite Hits – Musiksender

Xite Rock on – Genre-spezifischer Musiksender

