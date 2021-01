Apple TV Plus: Kostenloses Probe-Abo für weitere 6 Monate geschenkt

Anzeige

Zum Start des eigenen Streamingdienstes Apple TV Plus konnten Kunden ein kostenloses Jahresabo abschließen. Nun verlängert Apple das gebührenfreie Abo um weitere sechs Monate.

Apples hauseigener Streamingdienst Apple TV Plus verlängert das kostenlose Jahresabo zum zweiten Mal um sechs Monate. Wie das Magazin 9to5Mac zuerst berichtete, können Kunden damit nun bis 1. Juli 2021 gebührenfrei streamen. Jedoch gilt das Angebot nur für diejenigen, die gleich zum weltweiten Start des Streamingdienstes am 1. November 2019 das kostenlose Jahresabo abgeschlossen haben. Apple soll dieses Angebot inzwischen bestätigt haben.

Erstmals wurde das kostenlose Jahresabo Anfang Oktober 2020 um sechs Monate verlängert, da es aufgrund der Corona-Pandemie zu erheblichen Produktionsverzögerungen kam. Ursprünglich sollte dieses Angebot Ende Januar auslaufen, sofern das Abo am Tag der Veröffentlichung gebucht worden war. Doch ein wichtiger Aspekt zwingt Apple womöglich dazu, seinen Kunden entgegenzukommen, wie einige Fachmagazine spekulieren.

Der bestehende Streaming-Katalog von Apple TV Plus ist nach wie vor im Vergleich zu anderen Plattformen wie Amazon Prime Video oder Netflix sehr klein. Die Produktion neuer Inhalte hinkt der Nachfrage hinterher. Eine Kündigungswelle könnte die Konsequenz sein. Deshalb entschied sich Apple wahrscheinlich dazu, das kostenlose Angebot um ein weiteres halbes Jahr zu verlängern, sodass Kunden nicht von der Streaming-Plattform abspringen.

Regulär kostet das Abo für Apple TV Plus 4,99 Euro im Monat. Doch wer bereits für ein Abo für Apple TV Plus bezahlt, aber rechtlich Anspruch auf das kostenlose Jahresabo hat, soll eine Gutschrift der monatlichen Abogebühren erhalten. Apple wolle seine Abokunden in den nächsten Wochen darüber per E-Mail informieren, berichtet 9to5Mac.