ARD und ZDF integrieren letzten gemeinsamen Spartensender in ihre Mediatheken

Was lange währt, wird endlich gut: Über ein Jahr nach der Ankündigung bei DIGITAL FERNSEHEN haben Nutzer in der ARD- und der ZDF-Mediathek ab sofort auch Zugriff auf KiKA-Produktionen.

Serien, Wissensformate und weitere Programm-Angebote des Kinderkanals sind dabei auf allen ARD- und ZDF-Plattformen verfügbar – von den Webseiten, über die Apps bis hin zu den HbbTV-Angeboten. Damit gehen ARD und ZDF einen weiteren Schritt in Richtung eines gemeinsamen Streaming-Netzwerks. Bereits in den vergangenen Monaten wurden auch Inhalte von Phoenix, Arte, Funk sowie 3sat in beide Mediatheken integriert. Als letzter gemeinsamer Spartensender reiht sich nun also auch der Kika ein. Die Inhalte sind auf den Startseiten der geschützten Kinderbereiche und über die Suchfunktion zu finden.

„Der KiKA erfüllt mit seinem auf Kinder zugeschnittenen Angebot einen wichtigen Auftrag. Gerade für die Jüngsten in unserer Gesellschaft sind gut kuratierte öffentlich-rechtlichen Inhalte von enormer Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir mit der Integration der KiKA-Inhalte jungen Familien nun ein noch vielfältigeres Angebot in der ZDF-Mediathek bieten können“, so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

ARD und ZDF haben die anderen Spartensender bereits in den letzten Monaten in ihre jeweiligen Mediatheken integriert

MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille: „Ich freue mich sehr, dass KiKA nun unser gemeinsames Inhalte-Netzwerk bereichert. KiKA ist längst das Gütesiegel, wenn es um hochwertige, öffentlich-rechtliche Inhalte für Kinder geht. Eltern vertrauen dieser Orientierungsmarke, denn sie wissen um die Qualität und die Vielfalt der Inhalte. Die Implementierung von KiKA in den Mediatheken von ARD und ZDF ist ein starkes Bekenntnis zur gemeinsamen Marke, die es im Sinne der Kinder weiter zu stärken gilt.“

Wer zwischen 3 und 13 Jahre alt ist, kommt an diesen vier Buchstaben kaum vorbei, sondern sitzt wahrscheinlich auf ebenjenen häufig vor der Glotze. © Kika

KiKA steht für ein eigenes mediales Angebot für Kinder in Deutschland. Mit seinen Inhalten prägt der Kinderkanal von ARD und ZDF 3- bis 13-Jährige im TV und im Netz. Eine breite Themenpalette aus allen Genres bietet wertevermittelnde Impulse zum Nachdenken und Nachfragen sowie zur Meinungsbildung und Diskussionskultur. Das Angebot ist – Stand jetzt – aber weiterhin auf den eigenständigen Plattformen abrufbar.

Angebot soll bis Ende 2023 noch ausgebaut werden

„Mit der Einbindung unserer Angebote in die beiden Mediatheken schließen wir einen bedeutenden Schritt unserer Digitalagenda ab. Neben dem linearen TV, kika.de, dem KiKA-Player und Angeboten wie der KiKA-Quiz-App sind die Online-Plattformen des starken öffentlich-rechtlichen Netzwerks weitere wichtige Verbreitungswege, um unsere altersgerechten Inhalte digital frei zugänglich zu machen“, so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin.

Zusätzlich soll im Laufe des Jahres 2023 das Online-Angebot für Kinder und junge Eltern noch einmal ausgebaut werden: Dann sollen ARD-Kinderinhalte ebenso in der ZDF-Mediathek zu finden sein wie ZDF-Kinderinhalte in der ARD-Mediathek.

