Black Friday bei Sky: Reduzierte Pakete noch für kurze Zeit

Auch der Pay-TV-Anbieter Sky beteiligt sich am Cyberweek-Hype mit einer Rabattaktion zum Black Friday. Noch für kurze Zeit kann man sich verschiedene Pakete zum reduzierten Preis sichern.

Auf der Aktionsseite von Sky kann man anhand eines Countdowns sehen, dass die Cyberweek-Aktion in der Nacht von Freitag auf Samstag enden wird. Wer sich das Pay-TV-Angebot zu den Sonderpreisen sichern will, hat also nicht mehr allzu viel Zeit. Die Übersicht des Anbieters ist nach Filmen und Serien, Sport und Bestsellern sortiert.

Das Serienpaket von Sky inklusive Netflix kann man sich mit einer Preisersparnis von 60 Euro für monatlich 15 Euro im Jahresabo sichern. Anschließend kostet es 25 Euro im Monat. Wer zusätzlich vom Filmangebot profitieren will, kann das Bündel für 25 Euro im Monat beziehungsweise 37,50 Euro monatlich nach dem ersten Jahr schnüren.

Das komplette Sky-Programm mit Preisersparnis zum Black Friday

Der Cyberweek-Deal bietet zudem die Gelegenheit, das ganze Sky-Programm inklusive Netflix für 35 Euro im monatlich im Jahresabo (danach: 60,50 Euro monatlich) mit einer Ersparnis von 156 Euro im ersten Jahr zu erwerben. Obendrauf verschenkt Sky einen 100-Euro-Gutschein für Amazon. Bei allen drei Angeboten sollen Kunden außerdem 500 Payback-Basis-Punkte erhalten. Ohne Netflix kostet das gesamte Sky-Angebot in der Cyberweek 30 Euro im Monat im ersten Jahr, wobei sich der Monatspreis im Anschluss auf 52,50 Euro erhöht.

Wer sich in der Zwischenzeit vor allem für Sport interessiert, hat die Wahl zwischen dem kompletten Live-Sport-Paket (inklusive Entertainment und Bundesliga) für 25 Euro monatlich im ersten Jahr (danach: 40 Euro monatlich) oder dem Paket Bundesliga und 2. Bundesliga. Das Bundesliga-Paket inklusive Entertainment kostet monatlich 20 Euro im Jahres-Abo und anschließend 32 Euro. Kunden sollen hierbei 84 Euro im ersten Jahr sparen können.

Einen Überblick über alle Cyberweek-Deals von Sky findet man hier. Welche Angebote derweil die Telekom bezüglich des TV-Angebots MagentaTV bereithält, erfahren Sie hier.

Quelle: Sky Deutschland

