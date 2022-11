Magenta Thursday: Zahlreiche TV- und Technik-Deals bei der Telekom

Anzeige

Der Black Friday fällt bei der Deutschen Telekom auf einen Donnerstag: Schon jetzt bietet der Magenta Thursday zahlreiche Angebote.

Im Rahmen des Magenta Thursday kann man sich unter anderem MagentaTV Smart für sechs Monate ohne Aufpreis sichern, wie der Aktionsseite zu entnehmen ist. Danach fallen 10 Euro monatlich an, heißt es an selber Stelle. Über MagentaTV kann man beispielsweise die Fußball-WM in Ultra HD verfolgen, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits früher berichtete.

Darüber hinaus bietet die Telekom für MagentaTV Neukunden die neue Magenta Premium TV-Box für 49 Euro statt 169 Euro an. Die Box ist für den Empfang hochauflösender 4K-Inhalte geeignet. Unter anderem kann man über die Box auch Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+ beziehen, ist dem Angebot zu entnehmen.

Reduzierte Tarife zum Magenta Thursday der Telekom

Die Magenta-Thursday-Aktion der Telekom ist bereits am 23. November gestartet und läuft noch bis zum 28. November. Neben den TV-Angeboten verweist das Unternehmen auch auf diverse Deals rund um die Themen Internet und Mobilfunk. Wie man auf der Aktionsseite sehen kann, haben Kunden aktuell etwa die Gelegenheit, sich im Rahmen von MagentaZuhause 250 MBit/s zum Preis von 100 MBit/s zu sichern. Die Surfgeschwindigkeit soll dabei bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload betragen. Zudem bietet der Tarif eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz und alle deutschen Mobilfunknetze. In den ersten sechs Monaten kostet der Tarif 19,95 Euro, ab dem siebten Monat 44,95 Euro und ab dem 25. Monat 54,95 Euro monatlich.

Zusätzlich bietet die Aktion im Zubehör-Bereich etwa die Apple AirPods der zweiten Generation mit Ladecase zum reduzierten Preis von 95 Euro, Apple Original Cases ab 42 Euro oder auch die Xiaomi Smart Band 7 Pro für 77 Euro statt vormals 99,95 Euro.

Quelle: Telekom

