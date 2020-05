Bundesliga: Amazon überträgt weitere Spiele

Nach langer Unklarheit steht nun fest, dass Streamingdienst DAZN weiter Spiele der Bundesliga zeigen darf. Der überraschende Debütant Amazon Prime Video ist damit aber nicht aus dem Rennen: Auch Amazon zeigt weiter Bundesliga – ohne Zusatzkosten.

Amazon Prime Video weitet seine Live-Berichterstattung aus der Fußball-Bundesliga aus und wird dieses Wochenende die Spiele Hertha BSC Berlin gegen Union Berlin am 22. Mai ab 20.30 Uhr sowie FC Schalke 04 gegen FC Augsburg am 24. Mai ab 13.30 Uhr live übertragen. Die Spiele sind für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich im Rahmen ihrer bestehenden Mitgliedschaft und ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

„Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern in Deutschland und Österreich weitere Bundesligaspiele ohne zusätzliche Koste zu ihrer Mitgliedschaft zeigen zu können“, sagt Alex Green, Geschäftsführer Sport bei Prime Video. „Prime-Mitglieder können an diesem Wochenende das Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin sowie FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg sehen.“

Benni Zander wird das Berliner Hauptstadtderby am Freitag zusammen mit Co-Kommentator Marko Rehmer kommentieren. Am Sonntag begrüßt Benni Zander die Zuschauer zum Duell der Schalker mit Augsburg, unterstützt von Co-Kommentator Markus Weinzierl.

Die Bundesligaspiele auf Prime Video sind für Prime-Mitglieder über die Prime Video App verfügbar, auf Smart TVs u.a. von Samsung und LG sowie mobile Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo für einen 30-tägigen Gratiszeitraum anmelden.