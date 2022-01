„Champ1“: Neue Streaming-Plattform für Formel 1 und Darts kommt

Anzeige

Der Streamingsender Arena plus wird mit „Champ1“ eine neue Plattform und Marke für Formel 1 und Dartsport ins Leben rufen.

Bereits Anfang des Monats wurde bekannt, dass Arena plus nach der Formel 1 auch Darts eine Heimat bieten will (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun gibt es weitere Details und Pläne, beide Sportarten im Programm unter einer Marke zusammenzuführen.

„Champ1“ ist Arena zufolge die neue sportliche Eigenmarke des Unternehmens. Die Plattform soll Formel 1 und Darts unter einem Dach vereinen und eine Anlaufstelle für Live-Analyse, Talks, Highlights, Vor-Ort-Berichterstattung, Reportagen und News rund um Motor- und Dartsport werden. Auch Zuschauer und Fans sollen sich an den jeweiligen Formaten beteiligen können.

Die Live-Sendungen von „Champ1: Formel 1“ und „Champ1: Darts“ sollen auf dem „Champ1“-YouTube-Kanal sowie auf der Website der Plattform kostenlos ausgestrahlt werden. Nach Ausstrahlung sollen man sie ebenfalls kostenlos in der Mediathek abrufen können. Ein kostenpflichtiges Abo sei dafür nicht nötig. Die neue Sportmarke wird laut Arena Deutschland über Werbung finanziert.

Darüber hinaus sind bereits seit Mitte Januar erste Gesichter für die Sendungen angekündigt. Dazu gehören der ehemalige Sky-Kommentator Marc Surer und der Darts-Experte Tomas „Shorty“ Seyler. Dieser ist als Experte bei Sport1 und DAZN bekannt. Am 28. Januar wird mit Beginn des „Masters“ die erste Darts-Sendung ausgestrahlt, kündigt Arena an. Genau einen Monat später folgt dann die erste Formel 1 Sendung, die sich vor Beginn der neuen Saison mit einem Ausblick und einer Countdown-Sendung einschießt, so der Streamingsender.

Quelle: Arena Deutschland