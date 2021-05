Das gibt es bei MagentaTV bereits jetzt in UHD – demnächst auch Fußball

Anzeige

Zurzeit werden bei MagentaSport keine Inhalte in UltraHD übertragen – noch. Dass dies sich zur EM ändert, ist beschlossene Sache (DIGITAL FERNSEHEN-Infos vom Tag gibt es hier). Das TV-Angebot der Telekom hat aber auch andere UHD-Inhalte bereits zu bieten.

In der MagentaTV Megathek gibt es über 40 Filme und Serien ohne Aufpreis in UltraHD. Beispielsweise wären hier „Meine Geniale Freundin“, „Deutsch-Les-Landes“ sowie Filme von „Sony One“ zu nennen. Auch der Dienst Videoload bietet rund 400 UHD-Filme und Serien auf Abruf. In der Erotic Lounge werden darüber hinaus 200 UltraHD-Inhalte angeboten.

Champions League, 1. und 2. Bundesliga sowie Formel 1 können via Sky bei Buchung der entsprechenden Pakete in UHD gesehen werden. Sky on Demand-Inhalte sind hingegen nicht in UltraHD verfügbar. Des Weiteren verweist die Telekom noch darauf, dass auf YouTube viele Inhalte in hohen Auflösungen vorhanden sind.

Folgende UHD-Sender sind verfügbar:

Insight TV UHD – kostenloser UltraHD-Sender mit Inhalten aus Wissenschaft und Technik, Extremsportarten, Abenteuer, Reisen und Infotainment.

TravelXP 4k – kostenfreier Reisesender in 4k mit spannenden Einblicken in die unterschiedlichsten Kulturen und in exotische Orte aus mehr als 40 Ländern.

RTL UHD

Sky Sport UHD

Sky Bundesliga UHD

Die Telekom rät dazu, dass man das beim Media Receiver 401, 201, 601 Sat bzw. bei der MagentaTV Box/Play beigelegte HDMI Kabel verwenden sollte.

