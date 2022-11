DAZN: Kostenlose lineare Sender inklusive Live-Sport kommen

Anzeige

Der Bezahl-Sportsender DAZN plant kostenfreie TV-Sender im Internet. Das bestätigte DAZN-Deutschland-Chefin Alice Mascia der „Sport-Bild„.

Es werde bald eine Reihe von linearen Kanälen geben, „die man ohne Abo frei empfangbar über das Internet sehen kann“, sagte die DAZN-Managerin. „Es wird dort Highlights, Dokumentationen und unsere eigenen Formate, aber auch Live-Events geben.“ Bereits im September hatte Mascia in einem Interview mit der „SZ“ sogenannte AVOD- bzw. FAST-Modelle, also kostenfreie werbefinanzierte Streaming-Angebote, als „sehr realistische Option für die nicht allzu ferne Zukunft“ bezeichnet. Der Trend geht ohnehin zu diesen Modellen und auf diese Weise geht vielleicht der eine oder Kunde ins Netz, den die Bezahlschranke zu stark abschreckt.

Wird sich wahrscheinlich nicht um die Sender wie DAZN 1 und 2 handeln

Bisher betreibt der Streaming-Dienst zwei lineare Sender. DAZN 1 und DAZN 2 sind über Angebote von Vodafone, MagentaTV und Sky zu empfangen. Kerngeschäft ist das kostenpflichtige Online-Angebot, das es in Deutschland seit 2016 gibt. Zum umfangreichen Paket gehören unter anderem Spiele der Fußball-Bundesliga sowie fast alle Partien der Champions League. DAZN hat mehrfach die Preise erhöht, zuletzt von 14,99 Euro auf 29,99 Euro pro Monat.

Aktuell gibt es das DAZN-Jahresabo allerdings zu einem deutlich reduzierten Preis. Die monatlichen Kosten lassen sich auf diese Weise wieder um ein Drittel senken.

