DAZN mit erster deutscher NFL-Konferenz „ENDZN“

DAZN zeigt massig NFL-Football live – und zwar bis mindestens zum Jahr 2023. Zum Saisonstart in ein paar Tagen startet auch die erste deutsche Konferenz.

Auch in der 102. Spielzeit der National Football League (NFL) ist der Streamingdienst wieder mit von der Partie und bringt den US-Sport in deutsche Wohnzimmer. Die neue Saison der NFL beginnt am 10. September 2021 und gipfelt am 14. Februar 2022 (deutscher Zeit) im Super Bowl.

Der Streamingdienst DAZN überträgt in der Regular Season alle sogenannten „Prime-Time-Spiele“, also die Begegnungen in der Nacht von Freitag (2.20 Uhr), Montag (2.20 Uhr) und Dienstag (2.15 Uhr). Hinzu kommen 17 Einzelspiele zur frühen Kick-Off-Zeit am Sonntag um 19 Uhr. Diese kann man auch in der Konferenz schauen. Dort ist ab diesem Wochenende über sieben Stunden American-Football-Unterhaltung auf Deutsch garantiert. DAZN hat hierzu nämlich eine ganze Kommentarenschar zusammengestellt. Moderator dabei ist Scott Hanson. Die bisherige Konferenz-Sendung „Redzone“ mit englischem Kommentar wird laut DAZN ebenfalls weiterhin angeboten.

Außerdem erfährt man im NFL Network Channel auf DAZN rund um die Uhr alles, was es zur NFL zu wissen gibt.

An alle Football-Liebhaber:innen da draußen. Wir haben da was für euch! 7 Stunden Football-Action am Stück in der ersten deutschen NFL-Konferenz 'ENDZN'. Wir hoffen, euch wird es gefallen. ❤️ #ENDZN pic.twitter.com/SYyERGhrIx — DAZN DE (@DAZN_DE) September 7, 2021

Im Free-TV berichtet „ran“ ebenfalls ausführlich live von der diesjährigen NFL-Saison. Zum Start geschieht dies sogar im Hauptprogramm bei ProSieben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Im weiteren Verlauf der Spielzeit kommt vermehrt auch der Spartensender ProSieben Maxx zum Zug.