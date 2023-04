DAZN-Sender kommen zu LG Channels

Anzeige

LG Channels hat ein Update zu seinen Nutzerzahlen gegeben und verweist auf eine neue Kooperation mit DAZN.

Der Streaming-Dienst LG Channels hat seine Nutzerbasis in Europa im vergangenen Jahr verdreifacht, wie der Elektronikkonzern mitteilte. Erstmals wurde LG Channels 2016 in den USA eingeführt. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, will LG nun laut eigenen Angaben seinen Service mit neuen Inhalte und Funktionen ausbauen, um das Benutzererlebnis zu optimieren.

DAZN-Kanäle und mehr bei LG Channels

Nutzer sollen sich in diesem Zusammenhang über eine wachsende Zahl an Kanälen aus den Kategorien Nachrichten, Lifestyle, Serien, Filme und Sport in lokaler Sprache freuen können. Im Sportbereich setzt LG dabei auf eine Kooperation mit DAZN. So sollen künftig DAZN Fast und der Frauensport-Kanal DAZN Rise in das Portfolio von LG Channels wandern. Beide Kanäle sollen in den kommenden Monaten in Deutschland, Österreich und Spanien verfügbar sein, teilt LG mit. Darüber hinaus arbeitet der Konzern mit Funke zusammen und verspricht Unterhaltungsprogramme wie Netzkino. LG Channels ist dabei auch als Mobile App verfügbar.

Zusätzlich will LG in fünf europäischen Ländern AVOD-Titel (Advertising Video on Demand) einführen, deren Inhalte in Englisch, Deutsch, Spanisch und anderen Sprachen angeboten werden sollen. Eine Partnerschaft mit Unternehmen wie Minerva Pictures soll dies ermöglichen. Weitere Kooperationen nennt das Unternehmen mit LoveTV Channels, Shoot for Love und ITV Studios.

